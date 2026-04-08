Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit

Bij de mannen hebben acht renners nu drie zeges in de Ronde van Vlaanderen. Daarbij ook Mathieu van der Poel, die zijn bijzonder straffe reeks van podiumplaatsen dit jaar heeft verder gezet.

Acht recordhouders in de Ronde van Vlaanderen

Een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen boeken, ook na 110 edities is daar nog niemand in geslaagd. Mathieu van der Poel kreeg dit jaar een tweede kans, maar opnieuw was Tadej Pogacar te sterk.

De Sloveen is nu samen met Van der Poel en zes andere renners recordhouder met drie zeges in de Ronde. Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Fabian Cancellara en Tom Boonen hebben ook drie zeges.

Van der Poel zeven keer op rij op het podium van de Ronde

Volgend jaar krijgen Pogacar en Van der Poel allebei een kans om een historische vierde Ronde van Vlaanderen te winnen. Toch heeft de Nederlander nu al een streepje voor door een bijzonder straffe statistiek.

Bij zijn eerste deelname in 2019 werd Van der Poel vierde, maar sinds zijn eerste zege in 2020 stond de Nederlander ieder jaar op het podium van de Ronde van Vlaanderen. Zeven keer op rij dus: eerste, tweede, eerste, tweede, eerste, derde en tweede.

Vier op vijf in Parijs-Roubaix

In Parijs-Roubaix is de reeks van Van der Poel nog niet zo straf, maar op vijf deelnames stond hij toch ook al vier keer op het podium. In 2021 werd hij derde, in 2022 negende en de laatste drie edities won hij telkens.