Eerste Scheldeprijs zonder nummer 2 van 1960: wielerwereld rouwt om Marcel Buys

Eerste Scheldeprijs zonder nummer 2 van 1960: wielerwereld rouwt om Marcel Buys

Vandaag wordt de Scheldeprijs gereden. Het is de eerste editie sinds het overlijden van Marcel Buys, die in 1960 nog tweede werd in deze wedstrijd.

Voormalig beroepswielrenner Marcel Buys is ruim twee maanden geleden helaas overleden. Dat is ons door zijn zoon Ronny Buys gemeld. Marcel Buys werd geboren op 21 februari 1931 in Antwerpen en overleed in het WZC Populierenhof te Nieuwkerken-Waas op 5 februari 2026. Marcel bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar.

Hij is jammer genoeg een paar weken voor zijn 95ste verjaardag van ons heengegaan. Op de dag van de Scheldeprijs staan we hier nog eens bij stil, om zijn leven te herdenken. Dat is immers toch een zeer speciale wedstrijd geweest voor Buys, toen die in de jaren vijftig en zestig timmerde aan zijn actieve wielerloopbaan.

Marcel Buys scoorde sterk in Luik en Schoten

Buys reed ook al eens in Luxemburg of in Frankrijk maar was vooral in eigen land actief. Hij reed gekende wedstrijden zoals de Omloop Het Volk, Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door België, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Zijn meest tot de verbeelding sprekende uitslagen behaalde hij in Luik-Bastenaken-Luik en de Scheldeprijs.

In de wielerwedstrijd die uitgroeide tot een Monument werd hij derde in 1957. Het was een bijzondere editie van Luik-Bastenaken-Luik, want twee renners kwamen tegelijkertijd over de streep en werden allebei tot winnaar uitgeroepen. Buys was na hen de beste. In 1960 werd hij tweede in de Scheldeprijs, achter Piet Oelliebrandt.

Veel sterkte aan familie Marcel Buys


Marcel is ook nog krantenbezorger geweest tot zijn 65ste. Onze redactie wenst de familie en naasten nog veel sterkte in deze rouwperiode. Laten we ook hopen op een mooie editie van de Scheldeprijs in 2026, zodat dit dan beschouwd kan worden als een eerbetoon aan Marcel Buys. 

