"Geraak er moeilijk vanaf": Jasper Philipsen onthult medisch probleem

Jasper Philipsen is aan een goed voorjaar bezig met onder meer een zege in In Flanders Fields. Toch kampt hij sinds Milaan-Sanremo met een medisch probleem.

Winst in Nokere Koerse en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, tweede in de Ronde van Brugge en achtste in Dwars door Vlaanderen. Jasper Philipsen is aan een goed voorjaar bezig.

Wint Philipsen derde keer de Scheldeprijs?

In de Ronde van Vlaanderen stond hij niet aan de start, deze week rijdt hij wel de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. In Schoten won Philipsen al in 2021 en 2023, de voorbije twee jaar werd hij telkens geklopt door Tim Merlier.

Dit jaar hoopt Philipsen wel opnieuw raak te schieten op het officieuze WK voor sprinters. De grootste concurrenten van Philipsen in de Scheldeprijs zullen wellicht Dylan Groenewegen en Tim Merlier worden.

Philipsen kampt met verkoudheid

Al stond Philipsen wel niet topfit aan de start in Terneuzen. "Ik ben al sinds Milaan-Sanremo verkouden en ik geraak er moeilijk vanaf. Het is niet dat het veel impact heeft op mijn gevoel op de fiets", zei Philipsen bij Het Nieuwsblad.



Een week geleden reed hij ook al zijn laatste koers met Dwars door Vlaanderen, Philipsen zou dus wel tijd genoeg moeten hebben gehad om te herstellen. Of het zal volstaan om een derde keer te winnen, zal nog moeten blijken.