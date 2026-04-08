Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

Wout van Aert zit in een gelijkaardige situatie als andere jaren. Er is echter een probleem, waardoor een beter resultaat rijden dan in de Ronde van Vlaanderen toch niet zo voor de hand ligt in Parijs-Roubaix.

De Ronde van Vlaanderen is niet uitgedraaid op de gehoopte afloop voor Van Aert, in Parijs-Roubaix volgt een herkansing op een parcours dat hem beter ligt. Het is niet de eerste keer dat deze indruk breed gedeeld wordt en dat is ook momenteel de vaststelling rond Van Aert. Wat moet hij dan doen om in Roubaix nog wat hoger te mikken?

In de podcast Kop over Kop hebben ze zich erover uitgesproken hoe hij moet concurreren met Van der Poel en Pogacar. "Hij moet gewoon in de finale zien te geraken met die mannen en een sprint durven rijden. Of wegrijden als ze naar elkaar kijken. Het enige wat hij moet doen, is zo goed en fris mogelijk van voren komen", aldus Bobbie Traksel.

Van Aert zit vaak te ver achteraan

De Nederlandse oud-renner stelt echter een probleem vast voor Van Aert, namelijk dat hij het steeds moeilijker heeft met het vasthouden van een positie. "Hij zat nog steeds ver naar achter, en nog steeds met het duwen en wringen richting bochten... dat is dan toch een probleem. Op elke kasseistrook heb je dat ook, dat wordt niet minder in Roubaix."

In de Ronde van Vlaanderen speelde het Van Aert vooral vlak voor de Molenberg parten. Zijn ploegmaats moesten hem in die zone terugbrengen, zodat hij nog net mee was met de andere favorieten op het moment dat Florian Vermeersch de koers deed openbreken. Dat zijn inspanningen waarvoor je later mogelijk de prijs moet betalen.

Vaker problemen met positioneren

Van Aert kende nogal moeite met positioneren. In de Ronde van de Algarve in 2025 gaf hij toe dat hij te veel plaatsen verloor in aanloop naar een sprint. Het mees topvallende voorbeeld was de gravelrit in de Tirreno van dit jaar, toen hij voor de gravelstrook zoveel plaatsen kwijtspeelde dat hij al op voorhand verloren was.