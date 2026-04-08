Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert zit in een gelijkaardige situatie als andere jaren. Er is echter een probleem, waardoor een beter resultaat rijden dan in de Ronde van Vlaanderen toch niet zo voor de hand ligt in Parijs-Roubaix.

De Ronde van Vlaanderen is niet uitgedraaid op de gehoopte afloop voor Van Aert, in Parijs-Roubaix volgt een herkansing op een parcours dat hem beter ligt. Het is niet de eerste keer dat deze indruk breed gedeeld wordt en dat is ook momenteel de vaststelling rond Van Aert. Wat moet hij dan doen om in Roubaix nog wat hoger te mikken?

In de podcast Kop over Kop hebben ze zich erover uitgesproken hoe hij moet concurreren met Van der Poel en Pogacar. "Hij moet gewoon in de finale zien te geraken met die mannen en een sprint durven rijden. Of wegrijden als ze naar elkaar kijken. Het enige wat hij moet doen, is zo goed en fris mogelijk van voren komen", aldus Bobbie Traksel

Van Aert zit vaak te ver achteraan

De Nederlandse oud-renner stelt echter een probleem vast voor Van Aert, namelijk dat hij het steeds moeilijker heeft met het vasthouden van een positie. "Hij zat nog steeds ver naar achter, en nog steeds met het duwen en wringen richting bochten... dat is dan toch een probleem. Op elke kasseistrook heb je dat ook, dat wordt niet minder in Roubaix."

In de Ronde van Vlaanderen speelde het Van Aert vooral vlak voor de Molenberg parten. Zijn ploegmaats moesten hem in die zone terugbrengen, zodat hij nog net mee was met de andere favorieten op het moment dat Florian Vermeersch de koers deed openbreken. Dat zijn inspanningen waarvoor je later mogelijk de prijs moet betalen.

Vaker problemen met positioneren

Van Aert kende nogal moeite met positioneren. In de Ronde van de Algarve in 2025 gaf hij toe dat hij te veel plaatsen verloor in aanloop naar een sprint. Het mees topvallende voorbeeld was de gravelrit in de Tirreno van dit jaar, toen hij voor de gravelstrook zoveel plaatsen kwijtspeelde dat hij al op voorhand verloren was. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Bobbie Traksel

Populairste artikels

Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tim Merlier Florian Vermeersch Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Jarrad Drizners Lance Armstrong Cian Uijtdebroeks Jan Bakelants Sep Vanmarcke Adrie Van Der Poel Bobbie Traksel Thijs Zonneveld Mikel Landa Meana Tom Dumoulin Ine Beyen Lotte Kopecky

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved