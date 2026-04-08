Florian Vermeersch heeft naast veel lof ook kritiek gekregen: Herregodts verdedigt zijn tactische keuzes

Rune Herregodts heeft van op de eerste rij het sterke voorjaar van Florian Vermeersch beleefd. Er is lof, maar ook kritiek vanwege sommige beslissingen. Herregodts neemt het voor hem op.

Wielerkrant polste bij de Lokeraar of ze bij UAE Team Emirates-XRG hebben zien aankomen dat Vermeersch zo'n grote stap voorwaarts zou zetten en op dit niveau zou presteren. "In de UAE Tour reed ik voor het eerst dit jaar met hem samen en reed hij heel sterk. Ik vond hem toen ook al wel heel indrukwekkend. Het is niet verbazend."

Vermeersch kreeg ook een beloning voor zijn prestaties in de vorm van een contractverlenging. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijdt hij natuurlijk voor Pogacar. Wat met de krachtsverhoudingen in de andere koersen? "Ik zou hem toch heel dicht bij Wout van Aert zetten. In Gent-Wevelgem (In Flanders Fields, red.) komt hij net tekort."

Aanvallende koersstijl moet lonen voor Vermeersch

Het zou dan ook wel eens leuk zijn moest hij de kers op de taart kunnen zetten in de wedstrijden waarin hij voor eigen rekening rijdt. Dat ontbreekt voorlopig nog. "Hij koerst altijd attractief en ooit zullen de puzzelstukjes wel goed vallen", maakt Herregodts zich geen zorgen. "Zolang we volop mee koersen, zal het wel eens zijn kant op vallen."

In de Omloop, de E3 en Dwars door Vlaanderen was er achteraf wel veel te doen over sommige tactische keuzes. "Ik denk dat hij altijd de juiste beslissingen genomen heeft", verdedigt Herregodts zijn ploegmaat. "Hij is een renner die altijd heel veel opknapt. Het is ook zijn recht om eens niet alles te doen en dan zijn anderen daar slachtoffer van."

Vermeersch koerst om te winnen

Herregodts ziet niet in wat zijn teamgenoot verkeerd zou hebben gedaan. "In mijn opinie heeft hij altijd de juiste keuzes gemaakt. Hij koerst om te winnen, niet om op het podium te geraken. Op dat vlak denk ik wel dat hij het juist aanpakt." Vermeersch werd derde in de Omloop, derde in de E3 en zevende in de Ronde van Vlaanderen.