Uitgerekend door ploegmaat Lipowitz onthuld? Nieuwe machine lijkt op komst voor Evenepoel

Remco Evenepoel en Florian Lipowitz worden in de Tour de France de kopmannen voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Het is door Lipowitz dat er stevige vermoedens ontstaan over een nieuwe machine voor de renners van het team. Evenepoel rijdt al zijn hele carrière met Specialized-fietsen.

Op de bovenstaande foto ziet u de S-Works Tarmac SL8 van Specialized, zoals die eerder dit jaar werd gepresenteerd op de fietsbeurs Velofollies, in het evenementencomplex Kortrijk Xpo Specialized omschrijft deze fiets op zijn officiële website als de snelste racefiets ter wereld. De uitdaging blijft echter om te blijven innoveren, want het kan altijd nog beter en sneller.

Binnenkort breekt met de Tour de France de grootste wielerwedstrijd ter wereld opnieuw aan. Als een fietsenfabrikant een nieuwe fiets ontwikkelt, is het handig als de renners deze in de Tour kunnen gebruiken. Die theorie zou binnenkort wel eens werkelijkheid kunnen worden bij Red Bull-BORA-hansgrohe, meldt ook HLN.

Lipowitz gespot met vermoedelijke nieuwe fiets

Er circuleren namelijk filmpjes op sociale media waarvan X-gebruikers zweren dat het de Tarmac SL9 betreft. Het zijn video's van Florian Lipowitz tijdens trainingen in de Sierra Nevada. Als Red Bull inderdaad over een nieuwe fiets beschikt voor de Tour, moeten de renners van het team die eerst uiteraard grondig kunnen uittesten.

Het is logisch dat de klassementsmannen daar als eerste de kans voor krijgen. Zekerheid bestaat uiteraard pas zodra Red Bull-BORA-hansgrohe en Specialized hierover officieel communiceren. Dat is voorlopig nog altijd niet aan de orde. Een nieuwe machine zou Evenepoel goed van pas kunnen komen in zijn strijd om een podiumplaats.



Fiets Red Bull-renners kost kleine 14000 euro

Het is dan cruciaal dat alle onderdelen correct gemonteerd zijn en dat de renner zich volledig comfortabel voelt op de nieuwe fiets. Bij de start van een wielerwedstrijd mogen hierover immers geen twijfels bestaan. Voor geïnteresseerden: wie een Tarmac SL8 wil aanschaffen, betaalt hiervoor 13.499 euro. De Tarmac SL9 zal bij de marktintroductie vermoedelijk minstens evenveel kosten.