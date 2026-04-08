Niet Evenepoel: Bakelants noemt verrassende uitdager voor Pogacar in Luik

Tadej Pogacar won al Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen, het is maar de vraag wie hem van de zege in Luik-Bastenaken-Luik zal houden. Jan Bakelants noemt alvast een opvallende uitdager.

Wie klopt Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik?

Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen zijn eigenlijk niet het echt terrein van Tadej Pogacar, maar toch won de wereldkampioen er. Parijs-Roubaix is nog minder zijn terrein, maar hij is zondag ook favoriet.

In Luik-Bastenaken-Luik zal Pogacar de absolute topfavoriet zijn. De voorbije twee edities was de Sloveen al de beste, met een voorsprong die telkens meer dan een minuut bedroeg op de tweede.

De vraag is wie Pogacar van een derde overwinning op rij zal houden in Luik. Remco Evenepoel lijkt de logische uitdager te zijn, maar Jan Bakelants ziet nog een andere mogelijke kandidaat.

Wordt Seixas grootste uitdager van Pogacar?

En dat is Paul Seixas, het 19-jarige toptalent van Decathlon-CMA CGM. Hij won dit jaar al de Faun-Ardèche Classic met een solo van 40 kilometer, werd tweede in de Strade Bianche en won de eerste twee ritten in de Ronde van het Baskenland.

"Als je Pogacar zag rijden in de Ronde dan denk je dat hij geen kind heeft aan de rest van het peloton. Maar als je Seixas dan ziet vlammen en in het Baskenland eigenlijk kipkap maakt van al die andere vedetten", stak Bakelants op VRT1 tijdens de Scheldeprijs zijn bewondering niet weg.





"En dan moet je toch er toch rekening mee houden dat het misschien toch wat sneller kan komen dan verwacht", stelde Bakelants nog. Seixas rijdt de Waalse Pijl (22 april) en Luik-Bastenaken-Luik (26 april).