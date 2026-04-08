Pogacar of Merckx? De Vlaeminck twijfelt niet over wie de allerbeste is

Tadej Pogacar won zondag voor de derde keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen heeft nu één zege meer dan Eddy Merckx, maar Roger De Vlaeminck vindt zijn generatiegenoot toch nog altijd de beste aller tijden.

Pogacar doet beter dan Merckx in de Ronde

Op het vlak van zeges in de Ronde van Vlaanderen doet Tadej Pogacar sinds dit jaar beter dan Eddy Merckx. In heel wat andere koersen heeft Pogacar nog wat werk om in de buurt van Merckx te komen.

De discussie over wie de beste renner ooit is, komt steeds meer bovendrijven door de prestaties van Pogacar de voorbije jaren. De Sloveen heeft nu onder meer vier monumenten op rij gewonnen, zondag kan daar een vijfde bijkomen.

De Vlaeminck vindt Merckx de beste aller tijden

Voor Roger De Vlaeminck vindt echter dat Merckx de allerbeste ooit blijft. Volgens De Vlaeminck draaiden zo'n 15 à 20 toppers rond in de achtervolging op Merckx, maar kwamen ze niet dichterbij. Merckx liep zelfs uit.

"Natuurlijk is Pogacar een heel goede coureur, maar ik heb tegen Merckx gereden", zegt De Vlaeminck bij HUMO. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe dat was, koersen tegen Eddy Merckx.

"Dus mag ik vinden en zeggen dat Eddy Merckx vandaag voor mij nog altijd de allergrootste is." Al geeft De Vlaeminck ook toe dat vergelijken moeilijk is. "En dus kunnen we er maar beter over zwijgen."