Steeds meer wegrenner: Toon Aerts moet iets toegeven over het veldrijden

Toon Aerts debuteerde zondag in de Ronde van Vlaanderen, hij werd 33ste. Voor Aerts wordt het wegwielrennen ook stilaan belangrijker dan het veldrijden.

Ontdekkingstocht voor Toon Aerts op de weg

Op zijn 32ste stond Toon Aerts voor het eerst in zijn carrière aan de Ronde van Vlaanderen. Hij kwam ook als eerste renner van Lotto-Intermarché over de streep als 33ste, al zaten in dezelfde groep ook Jenno Berckmoes (39ste) en Luca Van Boven (46ste).

Voor Aerts meteen een geslaagd debuut dus, zondag komt hij ook aan de start van Parijs-Roubaix. Daarna staan ook de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (19 april) op zijn programma.

Voor crosser Toon Aerts is het nog allemaal een ontdekkingstocht, maar toch voelt hij zich tot steeds meer wegrenner. "Ik begin meer en meer over te hellen naar wegrenner zijn", gaf Aerts toe bij Vals Plat.

Aerts haalt meer voldoening uit de weg dan uit de cross

"En dan vooral omdat ik heel veel plezier en voldoening haal uit het wegwielrennen, terwijl dat in de cross iets moeilijker is geworden. En ik vind crossen nog altijd heel leuk." Maar iedere keer hetzelfde begon toch door te wegen.

"Ik werd junior in 2009 en stond, behalve twee keer (door zijn schorsing, nvdr.) telkens aan de start in Niel, op de Koppenberg en in Zonhoven. Op den duur heb je het ook wel een beetje gezien", stelt Aerts.





"Bij sommige crossen begin je je toch af te vragen waarom je voor de 17de keer aan de start staat. Op de weg is alles heel nieuw en gaat ook fysiek alles goed. Ik kan de ploeg bijstaan en haal daar wel veel voldoening uit."