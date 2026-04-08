UPDATE: Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware val van Landa, renner moet opgeven

Niet voor het eerst moet de schade opgemeten worden bij Mikel Landa na een val en zal hij moeten herstellen van blessures. De persoon die de val veroorzaakte, is uitgesloten.

Tijdens de zware tweede etappe van de Ronde van het Baskenland hield Mikel Landa een groep achtervolgers in het vizier. De Spanjaard van Soudal Quick-Step bleef zijn eigen achtervolging inzetten, tot een zware valpartij er een einde aan maakte. Het was een val die alle wielercommentatoren ongetwijfeld stevig heeft doen schrikken.

Plots werd Landa in beeld genomen toen hij langs de kant van de weg op het asfalt lag, met een paar omstaanders om zich heen. Op dat moment leek Landa uitgeteld op de grond te liggen en maakte hij niet de minste aanstalte om weer op de fiets te kruipen. De grootste verrassing is wellicht dat hij de etappe daarna nog uitreed.

El momento de la llegada de Mikel Landa a meta tras sufrir una dura caída.#itzulia2026 pic.twitter.com/dBuaxqM9tV — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026

Er werden ook nog beelden van hem opgevangen toen hij na de aankomst boven opnieuw naar beneden reed, op weg naar de ploegbus. Soudal Quick-Step zal na de nodige onderzoeken moeten beslissen of Landa nog verder kan rijden in de Ronde van het Baskenland. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de aanleiding voor de val.

Landa is tijdens een afdaling uitgerekend door de auto voor de medische begeleiding aangereden, waarna hij ten val is gekomen. De bestuurder van deze auto, Santiago Blanco, moet een boete van 500 Zwitserse frank betalen en krijgt een gele kaart. Bovendien wordt de man uit koers genomen voor een inbreuk op de reglementen.





#Itzulia2026 – Stage 2 jury report



- Medical car driver Santiago Blanco fined 500 CHF, receives a yellow card and is excluded from the race for breach of vehicle movement regulations



Het is niet de eerste zware val uit de carrière van Mikel Landa. Vorig jaar crashte hij in een afdaling van de openingsrit van de Giro. Hij bleef daarna roerloos liggen en werd met de ambulance afgevoerd. Na het vroege einde van zijn Giro haalde hij ook de Tour niet meer, waardoor hij wel aan de start kwam van de Vuelta.

Update: Mikel Landa zal op de lange termijn geen averij overhouden aan zijn valpartij, maar Soudal Quick-Step heeft toch beslist dat het de verstandigste keuze is om zijn renner niet meer te laten starten in de volgende rit in de Ronde van het Baskenland.