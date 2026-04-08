Van Aert spreekt zich uit over effect van het vaderschap op zijn carrière

Wout van Aert wint de laatste jaren minder vaak. Er wordt al eens gesuggereerd dat hij voorzichtiger is geworden sinds hij kinderen heeft.

In de podcast Vlammen gaat voormalig wielrenster Marijn de Vries op zoek naar het antwoord op de vraag of het ouderschap een sporter verandert. "Over Wout van Aert wordt heel vaak gezegd dat hij voorzichtiger geworden is sinds hij kinderen heeft. Ik heb hem een bericht gestuurd." Er is dan niemand beter die uitsluitsel kan geven dan Van Aert zelf.

"Ik vroeg hem ook of het hebben van kinderen hem überhaupt veranderd als renner. Hij stuurde terug: "Hé Marijn, wat een leuke vraag. Ik denk niet dat ik in een wedstrijd banger ben of risico's schuw. Enkel op training en in het dagelijkse leven zal ik geen zotte of gekke dingen meer doen."" Dat houdt wel steek, want Van Aert is inmiddels ook 31.

Van Aert ziet geen andere optie in de koers

Hij blijft er dus bij dat hij tijdens een wielerwedstrijd wel nog altijd de noodzakelijke risico's neemt. Een andere optie is er wat hem betreft ook simpelweg niet. "In de koers zit je toch in die tunnel en moet je gewoon", heeft hij ook nog laten weten aan De Vries. Wie voor de prijzen wil rijden, kan dus niet anders dan zich helemaal te smijten.

Nochtans komt de indruk wel meer voor dat Van Aert de laatste jaren vaker posities verliest in aanloop naar een belangrijk punt, mogelijk door schrik voor valpartijen. Bobbie Traksel ziet ook dat Van Aert geregeld last heeft met het positioneren en waarschuwt ervoor dat dit ook een probleem kan zijn met het oog op zijn kansen in Roubaix.

Van Aert zweert dat ouderschap geen factor is

Lees ook... Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"›

In 2024 heeft ook Ine Beyen eens gesproken over de mogelijke impact van het familiale en het mentale aspect bij Wout van Aert. Het is de laatste jaren wel vaker aan bod gekomen dat zijn veranderde thuissituatie een factor kan zijn, maar we kunnen enkel voortgaan op de woorden van Van Aert. Hij zweert dus van niet.