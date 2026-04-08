Van der Poel gewaarschuwd door ASO-parcoursbouwer, maar die ziet ook redmiddel voor Mathieu én Wout

Mathieu van der Poel zal zondag alvast een gewaarschuwd man zijn. Hoewel het parcours van Parijs-Roubaix hem een betere kans geeft tegen Tadej Pogacar dan in de Ronde van Vlaanderen, zal de wil bij de Sloveen misschien onoverkomelijk groot zijn.

Cyclism'Actu meldt dat Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de ASO en dus tevens van Parijs-Roubaix, met de media gesproken heeft. De Fransman heeft gemerkt hoezeer Pogacar bezig is Parijs-Roubaix. "Er zal een werkelijk grootse Mathieu van der Poel nodig zijn om met hem te kunnen rivaliseren", is Gouvenou van mening.

Parijs-Roubaix is misschien wel het belangrijkste doel voor Pogacar, omdat hij nagenoeg alle andere grote koersen al gewonnen heeft. "Ik denk dat Pogacar aan de start verschijnt met een enorme wil, bijna een obsessie, om deze koers te winnen, en hij niet te stoppen zal zijn. Maar het is nog steeds mogelijk om hem te kloppen."

Natte Parijs-Roubaix beter voor crossers

De man die zelf koerste tot 2002 wil dus niet stellen dat het een garantie is dat Pogacar zondag wint. Bovendien kunnen de weersomstandigheden ook nog een rol spelen. "Als het parcours er nat bij ligt, kunnen de vaardigheden uit het veldrijden essentieel worden." Er zullen wel wat renners met een crossachtergrond aan de start staan.

"Renners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel voelen zich onder die omstandigheden comfortabeler dan hij op de kasseien", weet Gouvenou. Daarom acht hij vooral Van der Poel toch nog in staat Pogacar te kloppen. "We kunnen stellen dat Mathieu van der Poel op dit terrein nog steeds een kleine marge heeft ten opzichte van Pogacar."

Pogacar ook sterk op het vlakke

Dit gezegd zijnde wordt het dit jaar misschien moeilijker dan ooit om Pogacar te vloeren. In de Ronde van Vlaanderen reed hij op de laatste twee hellingen amper negen seconden weg van Van der Poel. Toch bedroeg het verschil aan de meet 34 seconden: een teken dat Pogacar ook op het vlakke ijzersterk is. 

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
