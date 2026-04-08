'Zes renners moeten eind 2026 vertrekken bij Soudal Quick-Step'

De voorjaarsklassiekers zijn nog volop aan de gang, maar toch zijn ploegen al aan het werken aan hun selectie voor 2027. Bij Soudal Quick-Step zouden onder meer Mikel Landa en Mauri Vansevenant naar een nieuwe werkgever moeten zoeken.

Bij Soudal Quick-Step vertrokken afgelopen winter acht renners, met als grootste naam Remco Evenepoel, en kwamen er ook acht nieuwkomers bij. Daarbij onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle. 

Selectie Soudal Quick-Step 2027

Voor 2027 mag een gelijkaardig aantal verwacht worden. Met Ceriel Desal (26) staat al één nieuwkomer vast, hij rijdt dit jaar bij het opleidingsteam. Enkele jongeren zullen ook de overstap maken. 

Soudal Quick-Step heeft nu al 22 renners onder contract voor 2027 en dus is er niet veel ruimte meer zijn om alle dertig plaatsen in te vullen. Voor enkele renners zal er volgend jaar dan ook geen plaats meer zijn bij The Wolfpack. 

Zes vertrekkers bij Soudal Quick-Step?

Volgens WielerFlits zullen al zeker zes renners op zoek moeten naar een nieuwe ploeg. Het gaat om Ethan Hayter, Mikel Landa, Casper Pedersen, Maximilian Schachmann, Martin Svrček en Mauri Vansevenant. 

Junior Lecerf heeft ook een aflopend contract, maar zou al een akkoord hebben over een verlengd verblijf. Dries Van Gestel of Pascal Eenkhoorn zou krijgen ook nog een plaats, naast enkele nieuwkomers. 

📷 Evenepoel blijft voor speculatie zorgen, Van Aert zoekt vertrouwde omgeving op voor Parijs-Roubaix

21:30
20:30
11:30
19:00
18:30
17:58
17:00
16:30
16:00
15:00
14:00
13:30
13:00
12:30
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:30
07:00
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04

