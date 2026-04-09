Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen onthult met Tim Merlier

Verlossing bij Soudal Quick-Step, dat stevige plannen onthult met Tim Merlier
Tim Merlier zorgde voor opluchting bij Soudal Quick-Step in de Scheldeprijs na een moeilijk voorjaar. Zondag staat hij wellicht ook al aan de start van Parijs-Roubaix.

Paul Magnier had in de Ronde van de Algarve twee ritten gewonnen en Filippo Zana mocht twee keer zegevieren in de Ronde van Sardinië, maar Soudal Quick-Step moest toch al even wachten op zijn vijfde zege van het seizoen.

Opluchtende zege voor Soudal Quick-Step en Merlier 

Want ook het klassieke voorjaar was niet helemaal wat er van verwacht werd. Jasper Stuyven werd wel zevende in Milaan-Sanremo en zesde in de Ronde van Vlaanderen, maar een overwinning ontbrak nog. 

Tim Merlier schonk de ploeg die zege in de Scheldeprijs. "Collectief hebben we al een sterk voorjaar gereden, maar de prijzen vielen niet in onze bus. Het viel net niet onze kant op", stelde ploegleider Wilfried Peeters bij Sporza

Dat Merlier terug is, dat is voor Soudal Quick-Step toch belangrijk. Toch houdt Peeters ook de voeten op de grond. Want het weer zat in de Scheldeprijs mee, een lastige koers was het niet. 

Rijdt Merlier zondag al Parijs-Roubaix?

Op de goede weg is Merlier wel al. "Voor een koers als de Tour de France moet je een betere basis hebben. Daar werken we nu naar toe. We kijken naar het volgende." En dat volgende kan al snel komen. 

Want Peeters zet de deur open voor een deelname aan Parijs-Roubaix van Merlier. "Dat wordt eerstdaags beslist. De kans is vrij groot. Nu gaan we kijken voor de selectie van Parijs-Roubaix en die zal vrijdag volgen."

