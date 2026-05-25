Revanche is een feit na Van der Poel eerder te hebben laten ontsnappen: "Het was lang geleden"

Er zijn van die koersmomenten die op het netvlies blijven branden. Mathieu van der Poel die de E3 Saxo Classic wint, was er zeker één van.

Niet vanwege de uitslag op zich: Van der Poel kwam aan de start van die wedstrijd als topfavoriet en maakte het ook knap af in Harelbeke. De manier waarop die zege tot stand kwam, was memorabel. Na een lange solo dreigde Van der Poel gegrepen te worden door een groepje achtervolgers. Ze naderden tot op slechts enkele meters.

Geen van hen wilde echter de inspanning leveren om het laatste gaatje dicht te rijden. Ze keken naar elkaar, en Van der Poel zag zijn kans schoon om toch weer weg te rijden. Achter winnaar Van der Poel spurtte Per Strand Hagenes (Visma‑Lease a Bike) naar de tweede plek. De jonge Noor had evengoed kunnen winnen, maar liet Van der Poel ermee wegkomen.

Meteen na Antwerp Port Epic gaat het over de E3

Een kleine twee maanden later heeft Hagenes nu zijn eerste zege van het seizoen beet, na het winnen van de Antwerp Port Epic. Hij werd in het flashinterview meteen op gewezen dat het nu anders uitdraaide dan in de E3. "Het is geweldig om eindelijk te winnen. Ik heb tweeënhalf jaar lang of zo niets gewonnen. Het was lang geleden."

Zijn vorige individuele zege kwam op 3 oktober 2023, in de Sparkassen Münsterland Giro. "Het geeft heel veel voldoening om eindelijk opnieuw te winnen. Ik ben er eerder dit seizoen al dicht bij geweest," had hij ook zelf nog eens over de E3 gezegd. "Mijn niveau is goed geweest, maar ik heb het niet altijd kunnen tonen met resultaten."

Hagenes kan het nu achter zich laten



De E3 Saxo Classic van 2026 gaat duidelijk nog lang bijblijven, maar Hagenes heeft nu zijn revanche gepakt en kan het achter zich laten. De 22-jarige renner heeft zijn talent opnieuw laten blijken, net zoals hij dat deed in de Samyn Classic. Toen zette Segaert hem te kijk. Recent werd Hagenes nog tiende in de Tro-Bro Léon.