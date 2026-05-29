🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

Kevin Vanbuggenhout
Soudal Quick-Step was gisteren aan het feest door de zege van Paul Magnier. Dat zorgde voor uitzinnige vreugdetaferelen in de volgwagen.

Paul Magnier won gisteren de 18e etappe van de Giro. Dat ging in de volgwagen van Soudal Quick-Step gepaard met de nodige emoties.

Op beelden op X zien we hoe ploegleider Davide Bramati met zijn vreugde geen blijf weet na de triomf van zijn poulain. Hij betrekt Kevin Hulsmans uitvoerig bij zijn viering. Het zijn schitterende beelden.

Magnier won al drie etappes in deze Giro, maar zal in de slotetappe een kans krijgen om daar vier van te maken. Als kers op de taart mag hij ook de puntentrui mee naar huis nemen.

Stuyven had de sleutel in handen om de 18e rit van de Giro tot een groepssprint te laten uitdraaien, met een goede afloop dankzij een ritzege van Paul Magnier. Bijna niemand had vooraf gedacht dat het een dag voor Magnier zou worden. "Het was niet het plan dat we in gedachten hadden, maar soms komt zo eentje ook uit", aldus Stuyven bij Eurosport.

De Leuvenaar had in zijn hoofd zitten wat er moest gebeuren als Magnier de laatste klim zou overleven. "Als hij er nog was, moesten we hem in de juiste positie brengen voor de laatste bocht, waar het naar links ging in een dalende lijn. Het was wat chaos, maar we vonden elkaar op het juiste moment." Het resultaat was navenant.

Op Magnier ingepraat

Er zijn geen lovende woorden genoeg voor de prestaties van Magnier. "Hij heeft een uitstekende koers gereden. Hij heeft de laatste dagen veel afgezien. Misschien loont het wel dat we de druk wat van de ketel haalden. Toen ploegen begonnen te controleren, praatten we op hem in om de klik te maken. Hij heeft het schitterend gedaan."

Datzelfde kan uiteraard gezegd worden over Stuyven. "Ik bedank Jasper voor de geweldige lead-out", erkent Magnier. De ontlading bij de aankomst wijst op een hechte teamspirit bij Soudal Quick-Step, een Wolfpack als het ware, met een belangrijke rol voor Stuyven om dat aan te sturen. Daarnaast spreken zijn persoonlijke resultaten nog eens voor zich.

Ook veel mooie uitslagen van Stuyven zelf

Stuyven heeft dit jaar mooie ereplaatsen behaald in Milaan-Sanremo, In Flanders Fiels, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en enkele Giro-ritten. Soudal Quick-Step mag blij zijn dat ze hem in de rangen hebben. Hij zou het ook verdienen als er op persoonlijk vlak een kers op de taart volgt. 

