🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

Peter Sagan en Mathieu van der Poel hebben meerdere jaren samen in het peloton gereden. De Slovaak is de koersstijl van Van der Poel waarschijnlijk nog niet vergeten.

Hoewel hun paden af en toe gekruist zijn, moet wel gezegd worden dat ze in verschillende fases van hun carrière zaten toen ze samen in het peloton reden. Sagan veroverde in 2019 voor het laatst de groene trui in de Tour. In 2020 won Van der Poel zijn eerste Monument. Toen bij de ene het beste eraf was, begon de andere door te breken.

Sagan was vrijdag een opvallende aanwezige in Feltre, de startplaats van de negentiende etappe in de Giro. Hij passeerde even langs de mixed zone en werd door Marca gevraagd naar zijn mening over de koersstijl van de nieuwe generatie. De interviewer had het dan specifiek over renners als Pogacar, Vingegaard en Van der Poel.

Het gekende Sagan-lachje nog altijd aanwezig

"Ze zijn behoorlijk sterk. Héhé", kwam Sagan voor de dag met zijn bekende lachje dat jarenlang zo markant was tijdens interviews in zijn actieve loopbaan. Op zijn eigen manier gaf Sagan dus een geweldig understatement. Dat Pogacar, Vingegaard en Van der Poel uitgegroeid zijn tot sterke renners, is immers zacht uitgedrukt.

"Het is een echt plezier voor mij om in Feltre te zijn, het is een echte sportstad. Dat is mooi, dat brengt wel wat emotie met zich mee. Ik ben blij om hier te zijn." Sagan dacht meteen ook aan zijn eigen deelnames aan de Giro. "Ik herinner me mijn twee ritzeges uit de Giro nog goed, want ik heb enkel twee ritten en de puntentrui gewonnen."





Sagan en Van der Poel beiden ex-wereldkampioen

Er zijn wel wat gelijkenissen tussen Sagan en Mathieu van der Poel. Ze zijn allebei erg veelzijdig (geweest), ze hebben een liefde voor mountainbiken, en bij beiden zit het koersen in de genen. Ze hebben bovendien allebei het WK op de weg gewonnen: Sagan liefst drie keer, Van der Poel één keer.