Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) toonde zich vandaag de sterkste in de koninginnenrit van de Giro. De Amerikaan heeft zo een rit gewonnen in elk van de drie grote rondes.

Kuss maakte in het slot het verschil door weg te springen van Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Daarna was er geen houden aan de Amerikaan, die zijn eerste rit wint in La Corsa Rosa.

Dit was nooit het hoofddoel

"Eerlijk gezegd was dit nooit het hoofddoel", gaf hij achteraf toe in het flashinterview, geciteerd door WielerFlits. "De grote uitdaging was de roze trui winnen met Jonas. Tot nog toe ziet dat er goed uit. Maar toen ze me gisteravond zeiden dat ik de kans had om mee te gaan in de vlucht, wist ik dat ik die kans moest grijpen."

"Dit is iets waar ik altijd van gedroomd heb, maar het wordt elk jaar moeilijker", beseft hij. "Ik word beter, ik boek progressie, maar dat geldt ook voor alle andere renners. Na elk jaar denk ik weer: het gaat lastiger worden om een rit te winnen in de Giro en zo de trilogie te voltooien. Ik kan niet geloven dat het nu gelukt is."

Kuss dacht dat het over was

Kuss begon aan de slotklim met een aanzienlijke achterstand op Ciccone. Op twee kilometer van de streep plaatste hij de beslissende versnelling.

"Ik wist niet zeker of het ging lukken. Ik wist dat hij op de voorlaatste klim voor de bergpunten zou gaan. Het leek alsof hij op de top alweer inhoudt, maar hij keek om en zag een gat. Eenmaal beneden, had hij een minuut. Ik dacht: het is over."





Nog één bergrit

"Ik was even gedemotiveerd, omdat ik dacht dat het over was. Maar ik heb me gewoon gefocust op zo snel mogelijk om hoog te rijden. Het was een steile klim, wat perfect was voor mij. In de laatste kilometer was het nog wel afzien, want ik wist dat ik tot de streep door moest rijden."

Morgen volgt nog één bergrit en dan kan de champagne ontkurkt worden bij Visma-Lease a Bike. Niet alleen dankzij Jonas Vingegaard, maar ook dankzij Kuss.