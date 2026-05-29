Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) toonde zich vandaag de sterkste in de koninginnenrit van de Giro. De Amerikaan heeft zo een rit gewonnen in elk van de drie grote rondes.

Kuss maakte in het slot het verschil door weg te springen van Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Daarna was er geen houden aan de Amerikaan, die zijn eerste rit wint in La Corsa Rosa.

Dit was nooit het hoofddoel

"Eerlijk gezegd was dit nooit het hoofddoel", gaf hij achteraf toe in het flashinterview, geciteerd door WielerFlits. "De grote uitdaging was de roze trui winnen met Jonas. Tot nog toe ziet dat er goed uit. Maar toen ze me gisteravond zeiden dat ik de kans had om mee te gaan in de vlucht, wist ik dat ik die kans moest grijpen."

"Dit is iets waar ik altijd van gedroomd heb, maar het wordt elk jaar moeilijker", beseft hij. "Ik word beter, ik boek progressie, maar dat geldt ook voor alle andere renners. Na elk jaar denk ik weer: het gaat lastiger worden om een rit te winnen in de Giro en zo de trilogie te voltooien. Ik kan niet geloven dat het nu gelukt is."

Kuss dacht dat het over was

Kuss begon aan de slotklim met een aanzienlijke achterstand op Ciccone. Op twee kilometer van de streep plaatste hij de beslissende versnelling.

"Ik wist niet zeker of het ging lukken. Ik wist dat hij op de voorlaatste klim voor de bergpunten zou gaan. Het leek alsof hij op de top alweer inhoudt, maar hij keek om en zag een gat. Eenmaal beneden, had hij een minuut. Ik dacht: het is over."

Nog één bergrit

"Ik was even gedemotiveerd, omdat ik dacht dat het over was. Maar ik heb me gewoon gefocust op zo snel mogelijk om hoog te rijden. Het was een steile klim, wat perfect was voor mij. In de laatste kilometer was het nog wel afzien, want ik wist dat ik tot de streep door moest rijden."

Morgen volgt nog één bergrit en dan kan de champagne ontkurkt worden bij Visma-Lease a Bike. Niet alleen dankzij Jonas Vingegaard, maar ook dankzij Kuss.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sepp Kuss

Meer nieuws

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

18:00
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

17:52
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

17:32
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

17:10
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

16:57
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

16:05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

15:06
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

14:45
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

14:15
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

13:45
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

13:05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

11:15
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

10:30
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

09:45
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

09:00
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

08:15
Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

07:30
"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend" Opinie

"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

07:00
Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

28/05
Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

28/05
Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

28/05
Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

28/05
Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

28/05
Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

28/05
'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

28/05
🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

28/05
Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

28/05
🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

28/05
Dilemma bij Soudal Quick-Step: Steels zegt waar het op staat over Merlier en Magnier

Dilemma bij Soudal Quick-Step: Steels zegt waar het op staat over Merlier en Magnier

28/05
Geen zege voor Visma-Lease a Bike en toch is Vingegaard door het dolle heen: "Ik was zijn held"

Geen zege voor Visma-Lease a Bike en toch is Vingegaard door het dolle heen: "Ik was zijn held"

28/05
Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van"

Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van"

28/05
1
"Iemand moet de geheimzinnige Vingegaard eens zeggen dat Campenaerts toch alles verklapt" Opinie

"Iemand moet de geheimzinnige Vingegaard eens zeggen dat Campenaerts toch alles verklapt"

28/05
Veelbelovende UAE-renner moet na kritisch en hard oordeel pijnlijk toegeven hoe het zit

Veelbelovende UAE-renner moet na kritisch en hard oordeel pijnlijk toegeven hoe het zit

27/05
Belgisch talent Van Kerckhove weet bij Visma-Lease a Bike van geen ophouden en komt met belofte

Belgisch talent Van Kerckhove weet bij Visma-Lease a Bike van geen ophouden en komt met belofte

27/05
🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"

🎥 Vingegaard verdeelt de meningen zwaar... maar snor is weer verleden tijd: "Een van mijn nederlagen"

27/05
Niet toevallig biedt Vollering weerwerk tegen de kritiek op Giro-renner: "Ik begrijp het"

Niet toevallig biedt Vollering weerwerk tegen de kritiek op Giro-renner: "Ik begrijp het"

27/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Remco Evenepoel Wout Van Aert Victor Campenaerts Toon Aerts Thymen Arensman Daan Soete Michael Valgren Andersen Tadej Pogacar Primoz Roglic Mathieu Van Der Poel James Shaw Jan Bakelants Jonathan Vaughters Stefan Küng Annemiek Van Vleuten Sandrine Tas Olav Kooij Sepp Kuss

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved