Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Jasper De Buyst (Lotto Intermarché) werd recent geopereerd vanwege hartritmestoornissen. Onze landgenoot hoopt binnenkort opnieuw te kunnen koersen.

Zijn team Lotto Intermarché kwam niet zo lang geleden met een update. "Jasper De Buyst zit terug op de fiets. Hij moest een pauze nemen van het wielrennen nadat hartritmestoornissen werden vastgesteld na de UAE Tour. Het probleem is nu opgelost: Jasper heeft met succes een hartablatieprocedure ondergaan", klonk het onder meer op X.

Een asterisk

Bij Het Laatste Nieuws spreekt onze landgenoot openhartig. "Toen ik de diagnose hartpatiënt kreeg, voelde ik de grond onder mijn voeten wegzakken", vertelt hij. "Ik besef dat er intussen een asterisk achter mijn naam staat, maar ik ben door drie verschillende cardiologen kerngezond verklaard en ik hoop om binnen drie weken weer te kunnen koersen."

Het contract van De Buyst bij Lotto Intermarché loopt af. Hij kwam dit seizoen enkel in actie in de UAE Tour. Wat brengt de toekomst volgens hem? "Ik ben niet pessimistisch, maar de realiteit is dat er een asterisk achter mijn naam staat", is hij nuchter.

"Ik hoop dat een ploeg mij nog een kans wil geven, want ik geloof dat ik nog steeds capabel ben om een van de beste lead-outs ter wereld te zijn."

Deelname aan LA 2028

"Wie reed vorig jaar tijdens de eerste massasprint in de Tour op kop van het peloton op vijfhonderd meter van de streep? Idem dito in de Vuelta. Noem mij eens vijf renners die dat jaar na jaar consequent kunnen...", gelooft hij nog volop zijn kwaliteiten.





De Buyst spreekt ook nog grote doelen uit. "Ik heb dat nog steeds in mij, en mik ook nog op een deelname aan de Olympische Spelen in Los Angeles op de piste." Op het EK baanwielrennen pakte hij begin dit jaar nog twee bronzen medailles.

De Buyst vertrekt volgende week op stage naar Girona. Hij wil dan midden juni opnieuw aan koersen toekomen, als alles volgens plan verloopt. De Muur Classic in Geraardsbergen (14 juni), de Ronde van België (17-21 juni) en het BK (28 juni) zouden dan zijn eerste koersen moeten worden.