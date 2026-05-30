Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Jasper De Buyst (Lotto Intermarché) werd recent geopereerd vanwege hartritmestoornissen. Onze landgenoot hoopt binnenkort opnieuw te kunnen koersen.

Zijn team Lotto Intermarché kwam niet zo lang geleden met een update. "Jasper De Buyst zit terug op de fiets. Hij moest een pauze nemen van het wielrennen nadat hartritmestoornissen werden vastgesteld na de UAE Tour. Het probleem is nu opgelost: Jasper heeft met succes een hartablatieprocedure ondergaan", klonk het onder meer op X.

Een asterisk

Bij Het Laatste Nieuws spreekt onze landgenoot openhartig. "Toen ik de diagnose hartpatiënt kreeg, voelde ik de grond onder mijn voeten wegzakken", vertelt hij. "Ik besef dat er intussen een asterisk achter mijn naam staat, maar ik ben door drie verschillende cardiologen kerngezond verklaard en ik hoop om binnen drie weken weer te kunnen koersen."

Het contract van De Buyst bij Lotto Intermarché loopt af. Hij kwam dit seizoen enkel in actie in de UAE Tour. Wat brengt de toekomst volgens hem? "Ik ben niet pessimistisch, maar de realiteit is dat er een asterisk achter mijn naam staat", is hij nuchter.

"Ik hoop dat een ploeg mij nog een kans wil geven, want ik geloof dat ik nog steeds capabel ben om een van de beste lead-outs ter wereld te zijn."

Deelname aan LA 2028

"Wie reed vorig jaar tijdens de eerste massasprint in de Tour op kop van het peloton op vijfhonderd meter van de streep? Idem dito in de Vuelta. Noem mij eens vijf renners die dat jaar na jaar consequent kunnen...", gelooft hij nog volop zijn kwaliteiten.

De Buyst spreekt ook nog grote doelen uit. "Ik heb dat nog steeds in mij, en mik ook nog op een deelname aan de Olympische Spelen in Los Angeles op de piste." Op het EK baanwielrennen pakte hij begin dit jaar nog twee bronzen medailles.

De Buyst vertrekt volgende week op stage naar Girona. Hij wil dan midden juni opnieuw aan koersen toekomen, als alles volgens plan verloopt. De Muur Classic in Geraardsbergen (14 juni), de Ronde van België (17-21 juni) en het BK (28 juni) zouden dan zijn eerste koersen moeten worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper De Buyst

Meer nieuws

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet" Opinie

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

13:20
Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

12:20
🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

11:20
🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

10:20
Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

09:20
Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

08:50
Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

08:20
Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

19:00
🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

18:00
Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

17:52
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

17:32
Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

17:10
Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

16:57
Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

16:05
Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

15:06
Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

14:45
Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

14:15
Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

29/05
Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

29/05
Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

29/05
CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

29/05
Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

29/05
Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

29/05
Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

29/05
Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

29/05
"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend" Opinie

"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

29/05
Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

28/05
Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

28/05
Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

28/05
Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

28/05
Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

28/05
Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

28/05
'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

28/05
🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

28/05
Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

28/05
🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

28/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jasper Stuyven Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Victor Campenaerts Thymen Arensman Michael Valgren Andersen Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Primoz Roglic Toon Aerts Jasper De Buyst Demi Vollering Olav Kooij Karsten Kroon Sepp Kuss Sandrine Tas Jhonatan David Villavicencio Narvaez Giulio Ciccone Einer Augustto Rubio

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved