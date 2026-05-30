🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

Er is een topploeg die qua tactiek een matige indruk maakt. Hoe goed het gaat bij Visma-Lease a Bike, zo'n wanorde lijkt het bij Lidl-Trek. Ciccone en Gee-West zaten in de negentiende Giro-rit samen in de ontsnapping, maar reden niet zoals je zou verwachten.

Door mee te glippen in de vroege vlucht, had Gee-West gouden zaken kunnen doen. Hij had nog meer tijd kunnen pakken en zo eventueel een gooi kunnen doen richting een podiumplaats. Dan had Ciccone wel voor hem op kop moeten rijden en dat deed die niet. De Italiaan was vooral bezig een ritzege na te streven en bergpunten te pakken.

"Er is wel veel gaande bij Lidl-Trek. Het is los zand", is analiste Jip van den Bos streng in het Eurosport-programma Kop over Kop. "Je hebt Derek Gee die een stap kan zetten naar het podium en Ciccone die in de aanval gaat. Dit is niet iets wat van tevoren zo bedacht is. Er wordt geen rekening met elkaar gehouden, er wordt niet voor elkaar gereden."

Gee bleef in zijn interview na de rit op de vlakte en wilde zijn ploegmaat niet met de vinger wijzen. Tegelijkertijd leek hij niet de hele tijd op de hoogte te zijn van de precieze koerssituatie. "Het lijkt alsof het chaotisch is in zijn hoofd en hij niet wist wat de verschillen waren tijdens de etappe. Het geeft ook aan hoe Lidl-Trek deze Giro rijdt: vrij chaotisch."

Voor Van den Bos is het een contrast van dag en nacht tussen Lidl-Trek en Visma-Lease a Bike, de ploeg die zich de grote slokop toont. "Dan is het heel lastig als je strijdt tegen een ploeg als Visma-Lease a Bike, die heel duidelijke plannen heeft en waar het heel georganiseerd is. Bij Visma-Lease a Bike hoor je geen zulke interviews zoals bij Gee."

Gee-West en Ciccone helpen elkaar niet

De ambities van Ciccone als rittenkaper en die van Gee-West als klassementsman blijken bij Lidl-Trek moeilijk te combineren. Aan het begin van de Giro viel het al op dat Gee niet op kop reed voor Ciccone en het omgekeerde gebeurt dus ook niet. Ze hadden het in rit 19 ook aan de stok met Rubio.