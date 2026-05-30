Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Het blijft duren voor Victor Campenaerts in de Giro. Hij gaat door met ... het verzamelen van boetes. Boete nummer vier is ondertussen een feit voor Campenaerts. Dit zal toch wel de laatste geweest zijn?

De naam van Victor Campenaerts is voorgekomen in het juryrapport van de negentiende etappe in de Giro. Hij moet een boete van 350 Zwitserse frank betalen voor het plassen op een onreglementaire plek. Campenaerts werd dus reeds drie keer eerder bestraft in deze Giro. Het is niet zo dat altijd dezelfde reden aan de basis lag van zijn boetes.

De reden voor zijn vierde boete is wel opvallend. De Giro-organisatie had eerder renners opgeroepen om niet meer in bidons te plassen. Campenaerts reageerde hierop in een van zijn befaamde vlogs. Hij outte zichzelf als min of meer grondlegger van het plassen in bidons, omdat die bidons daarna in de ploegwagen afgegeven kunnen worden.

Geen nieuwigheid voor Campenaerts

Campenaerts beloofde plechtig om het niet meer te doen, maar moet daar nu wel de gevolgen voor betalen. Hij moet in zijn portefeuille tasten voor het plassen in het openbaar. De vorige boete voor Campenaerts kwam er in deze Giro vanwege een plakbidon. Het krijgen van boetes in grote ronden is voor hem overigens geen nieuwigheid.

In de Tour de France van vorig jaar werd hij ook eens gesanctioneerd voor het weggooien van afval. Campenaerts is echter niet de enige die na afloop van de negentiende Giro-rit op de bon werd geslingerd. Aleksandr Shefer en Matteo Tosatto kregen elk een boete van 500 Zwitserse frank wegens bevoorrading op een niet toegelaten plek.

Laatste boete achter de rug voor Campenaerts?



Campenaerts zelf is dus niet aan zijn proefstuk toe. Lees hier meer over zijn vorige boetes. Hij zal er niet van wakker liggen, maar tegelijkertijd hoopt hij ongetwijfeld dat zijn laatste boete in deze Giro nu wel uitgedeeld is. Er staan echter nog slechts twee ritten op het menu: de laatste bergrit en de sprintersrit naar Rome.