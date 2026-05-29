Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!
In de Giro stond vandaag de koninginnenrit op het programma. Sepp Kuss was de beste klimmer en mocht de armen in de lucht gooien. Zo wordt het Giro-feestje van Visma-Lease a Bike nog wat mooier.
Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam
Sepp Kuss won in zijn carrière al een rit in zowel de Tour als de Vuelta en voegde daar vandaag een Giro-etappe aan toe. Dat begint dus al aardig aan te dikken.
De Amerikaan schoof mee vanuit de vlucht en overvleugelde bergkoning Giulio Ciccone op de beslissende col. Kuss stoomde daarna solo door naar de streep. Derek Gee-West en Giulio Ciccone (beiden Lidl-Trek) tekenden voor plekken twee en drie.
Daarachter hield roze truidrager Jonas Vingegaard gemakkelijk stand. Hij eindigde op de vijfde plaats, na Felix Gall. Thymen Arensman verloor dure seconden en valt van het podium. Jai Hindley profiteert.
😘 𝐂𝐇𝐄𝐅'𝐒 𝐊𝐔𝐒𝐒— Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026
📸 LaPresse#GirodItalia pic.twitter.com/sSDb0akI3a
Koers LIVE: Giulio Ciccone is de nieuwe bergkoning in de Giro
De 19e etappe staat te boek als een zware bergrit. De loodzware Passo Giau is daarin het letterlijke hoogtepunt. De klim van buiten categorie reikt tot 2.226 meter, wat meteen het hoogste punt is in deze Giro, de zogenaamde Cima Coppi.
Giulio Ciccone rijdt al de hele dag in de aanval en rondde de Cima Coppi vanuit de kopgroep als eerste. De Italiaan pakt zo in één klap 50 punten voor het bergklassement en neemt zo meteen een voorsprong van 45 punten op Jonas Vingegaard. De bergtrui lonkt dus voor de renner van Lidl-Trek.
Koers LIVE: Einer Rubio en Giulio Ciccone gaan ervandoor
Giulio Ciccone heeft zijn pijlen gericht op de bergtrui en wil punten sprokkelen vandaag. De Italiaan maakte deel uit van de omvangrijke kopgroep, maar sprong daaruit weg in het gezelschap van Einer Rubio.
Het tweetal rijdt momenteel nog altijd voor de achtervolgende groep. Het verschil bedraagt een kleine halve minuut. Het peloton volgt op 2 minuten en 37 seconden van de koplopers.
Ciccone nadert in het bergklassement op koploper Jonas Vingegaard. De volgende klim is de iconische Passo Giau, die aangeduid staat als een col van buiten categorie. Krijgen we nu al vuurwerk tussen de klassementsmannen of houden ze zich nog koest?
Koers LIVE: Nieuwe opgave! De Giro verliest een van zijn smaakmakers
Daarmee verliest de Giro van dit jaar een van zijn absolute smaakmakers. Narváez bengelde in de koninginnenrit aan de staart van de peloton en had duidelijk een slechte dag. De Ecuadoriaan besloot daarop om uit koers te stappen.
Narváez kan terugkijken op een sterke Giro. Hij won drie ritten en mengde zich ook volop in de strijd om de puntentrui. Door zijn opgave blijven er bij UAE Team Emirates-XRG slechts vier renners over.
Eerder hielden ook Adam Yates, Marc Soler en Jay Vine het al voor bekeken, nadat ze ten val waren gekomen.
Koers LIVE: Vingegaard rekent zich nog niet rijk in koninginnenrit van de Giro
"We moeten zorgen dat we het roze nog hebben aan het einde van de dag", vertelde Vingegaard voor de start aan Sporza.
"Als je kijkt hoe de Giro was de voorbije jaren, het is altijd op z'n kop gezet in de laatste dagen. Het wordt niet makkelijk, maar we zullen er alles aan doen om de trui naar Rome te brengen."
"Het zou heel fijn zijn om Piganzoli na vandaag in de witte trui te zien", doelt Vingegaard ook op een ander doel. Het is afwachten of dat ook lukt.
De 19de etappe is de koninginnenrit in de Giro. Over een afstand van 151 kilometer krijgen de renners zes gecategoriseerde cols voorgeschoteld, met in totaal zo'n 5.000 hoogtemeters. Het gaat de hele dag op en af.
De Passo Duran (12,1 km aan gemiddeld 8,1%) is na 46 kilometer de eerste beklimming, daarna volgen twee beklimmingen van tweede categorie. Op zo'n 60 kilometer van de streep doemt de legendarische Passo Giau (9,8 kilometer aan gemiddeld 9,3%) op.
Na de afdaling volgt nog de Passo Falzarego (10,1 km aan gemiddeld 5,4%), gevolgd door een afdaling van zo'n 25 kilometer richting de voet van de slotklim. De Piani di Pezzè (5 km aan gemiddeld 9,7%) is het lastige sluitstuk.
Valgren en Shaw starten niet meer in koninginnenrit
EF Education-EasyPost heeft al besloten om Michael Valgren en James Shaw niet meer aan de start te brengen. Valgren won woensdag de zeventiende etappe, Shaw zat donderdag nog in de ontsnapping.
"Met meerdere renners die aan de kant staan door blessures, en met Michael en James die allebei essentieel zijn voor onze doelen deze zomer, hebben we besloten om hun gezondheid, herstel en voorbereiding voor het belangrijke blok koersen dat voor ons ligt voorop te stellen."
"We hebben enorm veel respect voor de Giro en zullen tot in Rome blijven strijden", besluit EF Education-EasyPost nog. De 19de etappe van de Giro gaat zo van start met 152 renners.
Michael Valgren and James Shaw will not start stage 19 of the Giro d’Italia.— EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 29, 2026
Both riders have given a huge amount to the team over the past weeks and we are proud of the way they have raced. With several riders already sidelined through injury this season, and with Michael and… pic.twitter.com/BiOuXza64z
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief