Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France
Remco Evenepoel laat eindelijk nog eens iets van zich horen. Zijn voorbereiding op de Tour de France is volop aan de gang en de volgende fase hiervan gaat reeds in.

De laatste koersdag van Evenepoel dateert ondertussen al van meer dan een maand geleden: op 26 april werd hij derde in Luik-Bastenaken-Luik. Het zal ook nog langer duren eer Evenepoel opnieuw in actie komt, want hij rijdt geen rittenkoersen als voorbereiding op de Tour. We schreven onlangs ook een opiniestuk over Remco's aanpak.

Voor het eerst sinds het begin van zijn lang trainingsblok laat hij van zich horen in de media. Dat doet Evenepoel via een videocall met Het Laatste Nieuws. "Het eerste Tour-kamp op de Sierra Nevada loopt nu eigenlijk af", meldt hij. "Ik ga terug op weg naar huis." Opgelet: het is geen terugkeer naar Schepdaal, wel naar zijn woning in Calpe.

Evenepoel verkeert in goed gezelschap

"De eerste voorbereidingen op de Tour zijn dus afgelopen. Het is best oké verlopen. Ik heb gewoon een goeie stage gehad", is Evenepoel tevreden over de afgelopen weken. Het is min of meer gegaan hoe hij het zich voorstelde. Hij verkeerde in goed gezelschap. "Het was een beetje hetzelfde als altijd in de maand mei. Bijna het hele Tour-peloton zit hier."

Over de omstandigheden kan hij ook niet klagen. "Ik heb drie weken kunnen trainen met een goede groep, in goed weer. Alles is wel vlotjes verlopen." Laten we voor Evenepoel duimen dat hetzelfde geldt voor de komende trainingsperiode in Calpe. De grote afwezige op de Sierra Nevada was Vingegaard: die staat op het punt de Giro te winnen.

Evenepoel kiest dit jaar andere aanpak

Door te passen voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en vooral trainingskilometers te malen, kiest Evenepoel dit jaar voor een andere Tour-voorbereiding dan vorige jaren. De voorbije twee seizoenen reed hij telkens wel de Dauphiné. Door dat dit jaar niet te doen hoopt Red Bull hem fris aan de Grand Départ te krijgen

