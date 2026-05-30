Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Zullen Florian Lipowitz en Remco Evenepoel in de Tour ook vaak kunnen lachen? Voorlopig leven ze er nog in een ontspannen sfeer naartoe, maar de Tour-selectie zal misschien al een indicatie geven welke kopman op een goed blaadje staat bij de ploegleiding.

Lipowitz en Evenepoel zouden op gelijke voet aan de Tour beginnen en zullen zich allebei vooraf nog nauwelijks laten zien. Lipowitz rijdt enkel de Ronde van Slovenië voor de Tour-start, Evenepoel rijdt geen enkele rittenkoers als voorbereiding. Lipowitz heeft recent wel nog eens met de media gesproken en kwam met duidelijke taal.

Bij RadSport News schuift Lipowitz een duidelijke wens naar voren voor de Tour-selectie. "Ik zou natuurlijk altijd graag een Duitse renner aan mijn zijde willen hebben. Het is soms wat makkelijker als je in de loop van drie weken eens een woordje Duits kunt uitwisselen." Lipowitz denkt daarbij aan Nico Denz, die momenteel de Giro rijdt.

Vermeersch zou Evenepoel bijstaan

Het wordt afwachten wat Evenepoel hierover denkt. We kunnen veronderstellen dat er enkele renners zijn bij wie Evenepoel zich het best voelt en van wie hij wil dat zij zeker meegaan naar de Tour de France. Volgens de laatste berichten stijgen de kansen dat Gianni Vermeersch mee zou kunnen naar de Tour. Valt dat allemaal te combineren?

Lipowitz maakt zich geen zorgen over de sfeer in de ploeg. "Zo'n hoogtestage brengt je ook dichter bij elkaar, want je traint en eet elke dag en brengt tijd door met zes of zeven dezelfde mensen." En hoe is de band tussen hem en Remco? "Ik denk dat het best goed gaat. We werkten goed samen in Catalonië en de sfeer is altijd goed als we samen zijn."

Evenepoel of Lipowitz kopman nummer 1?

Het had pas verbaasd als Lipowitz het tegenovergestelde zou zeggen. Het koersverloop in de Tour zal moeten bepalen wie zich onderscheidt als echte kopman en wie moet ondersteunen. Met podiumplaatsen in Catalonië, het Baskenland en Romandië waren de klimprestaties van Lipowitz dit jaar alvast verdienstelijk.