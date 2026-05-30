Valt dit wel te rijmen met wensen Evenepoel? Lipowitz onthult voorkeur voor Tour-selectie Red Bull

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Zullen Florian Lipowitz en Remco Evenepoel in de Tour ook vaak kunnen lachen? Voorlopig leven ze er nog in een ontspannen sfeer naartoe, maar de Tour-selectie zal misschien al een indicatie geven welke kopman op een goed blaadje staat bij de ploegleiding.

Lipowitz en Evenepoel zouden op gelijke voet aan de Tour beginnen en zullen zich allebei vooraf nog nauwelijks laten zien. Lipowitz rijdt enkel de Ronde van Slovenië voor de Tour-start, Evenepoel rijdt geen enkele rittenkoers als voorbereiding. Lipowitz heeft recent wel nog eens met de media gesproken en kwam met duidelijke taal.

Bij RadSport News schuift Lipowitz een duidelijke wens naar voren voor de Tour-selectie. "Ik zou natuurlijk altijd graag een Duitse renner aan mijn zijde willen hebben. Het is soms wat makkelijker als je in de loop van drie weken eens een woordje Duits kunt uitwisselen." Lipowitz denkt daarbij aan Nico Denz, die momenteel de Giro rijdt.

Het wordt afwachten wat Evenepoel hierover denkt. We kunnen veronderstellen dat er enkele renners zijn bij wie Evenepoel zich het best voelt en van wie hij wil dat zij zeker meegaan naar de Tour de France. Volgens de laatste berichten stijgen de kansen dat Gianni Vermeersch mee zou kunnen naar de Tour. Valt dat allemaal te combineren?

Lipowitz maakt zich geen zorgen over de sfeer in de ploeg. "Zo'n hoogtestage brengt je ook dichter bij elkaar, want je traint en eet elke dag en brengt tijd door met zes of zeven dezelfde mensen." En hoe is de band tussen hem en Remco? "Ik denk dat het best goed gaat. We werkten goed samen in Catalonië en de sfeer is altijd goed als we samen zijn."

Het had pas verbaasd als Lipowitz het tegenovergestelde zou zeggen. Het koersverloop in de Tour zal moeten bepalen wie zich onderscheidt als echte kopman en wie moet ondersteunen. Met podiumplaatsen in Catalonië, het Baskenland en Romandië waren de klimprestaties van Lipowitz dit jaar alvast verdienstelijk.

Nieuwe fase gaat in: Evenepoel geeft eerste update over voorbereiding op Tour de France

"Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"

🎥 Sagan geeft zijn mening over de koersstijl van Van der Poel ... op typische Sagan-wijze

🎥 Chaos bij topploeg wordt compleet veroordeeld: "Het is los zand, bij Visma-Lease a Bike hoor je zoiets niet"

Het houdt maar niet op: Campenaerts krijgt voor de vierde(!) keer een boete in de Giro

Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Jasper De Buyst spreekt na moeilijke periode door hartritmestoornissen: "Dat is de realiteit ..."

Sepp Kuss moet iets toegeven na Giro-triomf in koninginnenrit

🎥 Zoveel betekende het: volgwagen Soudal Quick-step werd gek na zege van Paul Magnier

Dit was het grootste slachtoffer onder de klassementsmannen na de koninginnenrit in de Giro

Koers LIVE: Sepp Kuss schrijft koninginnenrit op zijn naam

Ploegleider onthult waarom Evenepoel op topniveau aan de Tour zal starten

Olav Kooij maakt einde aan moeilijke periode met knappe zege in de Boucles de la Mayenne

Nu al raak! Sandrine Tas boekt eerste zege als profrenster

Voormalige topwielrenster getuigt: "Ik had meerdere stalkers"

Toch naar de Tour? Opvallende aanwezige op hoogtestage bij Remco Evenepoel

"Geniaal of dom? Evenepoel probeert iets wat nog nooit iemand deed en wordt er sowieso op afgerekend"

Evenepoel krijgt verrassend gezelschap op hoogtestage in de Sierra Nevada

Belgische crosser verklaart overgang naar het gravelen: "Ik heb er niet lang over getwijfeld"

Stefan Küng geeft belangrijke update na zware val in Omloop Het Nieuwsblad

Jonathan Vaughters komt met opvallend voorstel om dominantie van Pogacar te doorbreken

Niet onder de indruk: ploeg van Pogacar zet Vingegaard op zijn plaats

CEO Jurgen Foré zet critici op hun plaats over transfer van Jasper Stuyven

Ghekiere openhartig over lange afwezigheid én vervelend gevolg voor haar Belgische trui

Plots weer in polepositie: Stuyven moet iets toegeven over paarse trui van Magnier

Campenaerts krijgt derde boete in de Giro, witte trui Eulalio ontsnapt aan diskwalificatie met gele kaart

Ex-coach van Sagan houdt zich niet in over uniek Tour de France-plan van Evenepoel

Koers LIVE: Stuyven en Van Kerckhove zullen goed slapen, Kooij maakt langverwachte rentree

Dankzij energie van Wout? Uitgesproken fan van Van Aert heeft nu ook zelf sportief succes beet

Visma bouwt in schaduw Van Aert aan nieuwe generatie winnaars: grote naam gestrikt toen niemand hem wilde

Gloednieuwe uitdaging: veldrittroef Pauwels Sauzen-Altez koerst op de weg voor AG Insurance-Soudal

Van Aert schakelt om en heeft een knipoog naar humoristisch tv-programma in huis

'Sterke prestaties leggen geen windeieren: kopman Oliver Naesen in belangstelling concurrerend team'

🎥 Horner geen fan van aanval Stuyven, maar vindt ook dat Soudal Quick-Step veel pech heeft: "Belachelijk!"

Dreigt opgave? Red Bull met handen in het haar: vriendin moet ineengestorte klassementsman troosten

🎥 Van Aert is ergens wel héél prominent in beeld: "Echt graaf, dat maakt me heel trots"

