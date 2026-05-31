SD-Worx-Protime komt met stevig statement na diskwalificatie Wiebes

SD Worx-Protime heeft fel gereageerd op de diskwalificatie van Lorena Wiebes in de Giro d'Italia Women. De ploeg betwist zowel de meting van het fietsgewicht als de zwaarte van de opgelegde sanctie.

Ploeg reageert verontwaardigd

Het Nederlandse wielerteam SD Worx-Protime heeft zaterdagavond stevig uitgehaald naar de beslissing van de jury in de Ronde van Italië voor vrouwen. Lorena Wiebes werd na haar ritzege in de openingsetappe gediskwalificeerd omdat haar fiets volgens de controle 6,78 kilogram woog, twintig gram onder de toegestane limiet.

In een officiële reactie laat de ploeg weinig ruimte voor twijfel over haar standpunt. “Team SD Worx-Protime is verbijsterd over de beslissing van de UCI-jury”, klinkt het.

Twijfels over de weging

Volgens de ploeg roept vooral de uitgevoerde controle vragen op. “Volgens de jury woog de fiets 6,78 kilogram en voldeed deze daarmee niet aan de door de UCI vastgestelde ondergrens van 6,8 kilogram.” Daarbij wijst SD Worx-Protime op opmerkelijke verschillen tijdens de meting.

“Zo was er een gewichtsverschil van meer dan vijftig gram tussen de eerste en de tweede weging van de fiets van Wiebes na afloop van de rit”, aldus de ploeg. Dat verschil voedt volgens het team de twijfels over de betrouwbaarheid van de procedure.

Fiets werd eerder goedgekeurd

De Nederlandse formatie benadrukt bovendien dat dezelfde fiets al vaker door de UCI werd gecontroleerd. “Wiebes heeft gedurende dit seizoen meerdere malen met deze fiets gereden, die steeds op dezelfde manier is afgemonteerd.”



Lees ook... Ritwinnaar Wiebes uit Giro gezet voor wel heel opvallende reden›

Volgens SD Worx-Protime werd de fiets eerder dit jaar na verschillende wedstrijden gewogen en bleek die telkens ruim boven de minimumgrens uit te komen. “Het team begrijpt daarom niet hoe het mogelijk is dat diezelfde fiets nu onder de gewichtslimiet uitkomt.”

Ook kritiek op de straf

Naast de meetmethode stelt de ploeg ook de sanctie zelf ter discussie. “Team SD Worx-Protime is van mening dat de diskwalificatie van Wiebes een buitengewoon zware sanctie is.”

Volgens het team leverde het minimale gewichtsverschil in de vlakke openingsrit nauwelijks voordeel op. Daarbij wordt gewezen op de dominante overwinning van Wiebes in Ravenna, waar zij de sprint met ruime voorsprong won. Voor SD Worx-Protime maakt dat de beslissing van de jury des te moeilijker te begrijpen.