Verwijten vliegen heen en weer: "Totaal onnodig" vs "Ze houden zich niet aan hun woord"

Hommeles in het peloton. Er zijn stevige verwijten gekomen na afloop van de negentiende etappe in de Giro. Giulio Ciccone en Einer Rubio snapten elkaars koersgedrag niet. Dat hebben ze aan de aankomst fijntjes laten weten.

Zij zaten samen in de ontsnapping en maakten zich enkele keren boos. Rubio snapte niet dat hij de punten aan de Red Bull-kilometer niet cadeau kreeg. Ciccone begreep niet waarom Rubio tegen hem spurtte voor bergpunten. Koersen is nog altijd toegestaan: dat is een boodschap die bij beide heren eens moet ingeprent worden.

"Je moet hem maar vragen wat er gebeurd is", reageerde Ciccone geprikkeld bij Eurosport. "Hij had een probleem met mijn koersgedrag aan de Red Bull-kilometer. Ik kan daar niets aan doen, het ging om klassementsmannen als Gee en Storer." Die konden daar immers nog bonificatieseconden sprokkelen en dat ging er bij Rubio niet in.

Rubio sprint tegen Ciccone voor bergpunten

Rubio, die op kop staat van het klassement van de Red Bull-kilometer, reageerde als door een wesp gestoken. Aangezien hij de punten niet kreeg aan de Red Bull-kilometer, gaf hij Ciccone geen bergpunten cadeau. "Hij wilde de punten aan de Red Bull-kilometer en dan sprintte hij recht voor mijn ogen ineens voor de bergpunten."

Ciccone schrok stevig. "Ik had dat niet verwacht, want het was totaal onnodig. Hij had geen reden om dat te doen. Ik ben de enige die strijdt voor die trui. We moeten hem misschien eens vragen of hij blij is over die sprint." Rubio van zijn kant was minstens even scherp richting Lidl-Trek. "Ze houden zich niet aan hun woord", is het oordeel van de Colombiaan.

Rubio vindt het op persoonlijk vlak 'not done'

Lees ook... "Bedenkelijke koerstactiek toont aan dat het lang niet vanzelfsprekend is wat Van Aert al jaren doet"›

Volgens hem had hij oorspronkelijk met Ciccone afgesproken dat de Italiaan de bergpunten zou krijgen maar dat Rubio dan de punten aan de Red Bull-kilometer kreeg. "Maar ze hebben het slim gespeeld en uiteindelijk allebei gepakt. Het is wielrennen, maar soms moet je eerst en vooral mens zijn."