Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Florian Vermeersch kon geen rol spelen voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix na zijn zware valpartij in het Bos van Wallers. De wereldkampioen moest zo zelf veel werk opknappen en greep uiteindelijk naast de zege.

Geen eerste zege in Parijs-Roubaix en geen vijfde monument op rij voor Tadej Pogacar afgelopen zondag. Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG deed er nochtans alles aan om de wereldkampioen aan de zege te helpen.

UAE wilde Van der Poel vermoeid aan het Bos krijgen

De ploeg van Pogacar maakte de koers vanaf de start bijzonder hard. Dat had volgens Florian Vermeersch twee redenen, ten eerste omdat het parcours dit jaar wat aangepast was en er twee kasseistroken waren waar de wind gunstig stond.

Ten tweede wilde UAE het peloton zo vermoeid mogelijk aan het Bos van Wallers krijgen. "Dat was onze enige manier om Tadej te laten winnen, want als je met een frisse Van Aert en Van der Poel naar het Bos gaat, wordt het wel heel moeilijk", zegt Vermeersch bij Vals Plat.

Pogacar moest veel werk opknappen na val Vermeersch

Vermeersch zat ook in een goede positie in het Bos van Wallers, maar reed 500 meter voor het einde lek. Hij kwam zwaar ten val en moest opgeven, waardoor Pogacar geen ploegmaats meer had na het Bos van Wallers.



"Het is wel jammer dat ik daar niet mee was. Tadej heeft zo ook nog meer werk moeten opknappen, waardoor er een beetje sneeuwbaleffect was", stelde Vermeersch nog. Pogacar moest het meeste werk opknappen en was zo vermoeid in de verloren sprint tegen Van Aert.