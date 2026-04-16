Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won
Florian Vermeersch kon geen rol spelen voor Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix na zijn zware valpartij in het Bos van Wallers. De wereldkampioen moest zo zelf veel werk opknappen en greep uiteindelijk naast de zege.

Geen eerste zege in Parijs-Roubaix en geen vijfde monument op rij voor Tadej Pogacar afgelopen zondag. Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG deed er nochtans alles aan om de wereldkampioen aan de zege te helpen. 

UAE wilde Van der Poel vermoeid aan het Bos krijgen

De ploeg van Pogacar maakte de koers vanaf de start bijzonder hard. Dat had volgens Florian Vermeersch twee redenen, ten eerste omdat het parcours dit jaar wat aangepast was en er twee kasseistroken waren waar de wind gunstig stond. 

Ten tweede wilde UAE het peloton zo vermoeid mogelijk aan het Bos van Wallers krijgen. "Dat was onze enige manier om Tadej te laten winnen, want als je met een frisse Van Aert en Van der Poel naar het Bos gaat, wordt het wel heel moeilijk", zegt Vermeersch bij Vals Plat. 

Pogacar moest veel werk opknappen na val Vermeersch

Vermeersch zat ook in een goede positie in het Bos van Wallers, maar reed 500 meter voor het einde lek. Hij kwam zwaar ten val en moest opgeven, waardoor Pogacar geen ploegmaats meer had na het Bos van Wallers. 


"Het is wel jammer dat ik daar niet mee was. Tadej heeft zo ook nog meer werk moeten opknappen, waardoor er een beetje sneeuwbaleffect was", stelde Vermeersch nog. Pogacar moest het meeste werk opknappen en was zo vermoeid in de verloren sprint tegen Van Aert. 

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

16:00
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Florian Vermeersch kent verdict na zware valpartij in Parijs-Roubaix

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

'Contract loopt af eind dit jaar: Lidl-Trek heeft beslissing genomen over Thibau Nys'

'Contract loopt af eind dit jaar: Lidl-Trek heeft beslissing genomen over Thibau Nys'

Sven Nys haalt gevestigde waarde binnen als versterking bij zijn veldritploeg

Sven Nys haalt gevestigde waarde binnen als versterking bij zijn veldritploeg

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

Belg opgehemeld door ploegleider na ijzersterke Parijs-Roubaix: "Kers op de taart"

