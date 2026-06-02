‘Visma Lease a Bike verliest grote naam aan Lidl-Trek, maar heeft al vervanger klaar’

Een opvallende wissel aan de top van Visma Lease a Bike. Grischa Niermann vertrekt naar Lidl-Trek, terwijl Marc Reef intern wordt doorgeschoven als nieuwe sportieve architect van de succesvolle Nederlandse wielerploeg, zo meldt WielerFlits.

Verrassend vertrek van sleutelfiguur

Visma Lease a Bike moet afscheid nemen van een van de belangrijkste gezichten binnen de sportieve leiding. Grischa Niermann verruilt de Nederlandse formatie voor Lidl-Trek, waar hij eveneens aan de slag gaat als Head of Racing bij het WorldTour-team van de mannen. Het nieuws komt verrassend, omdat de Duitser pas anderhalf jaar geleden de rol van Merijn Zeeman overnam.

Volgens WielerFlits was Niermann intern uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten achter het succes van de ploeg. Onder zijn leiding bleef Visma Lease a Bike presteren op het hoogste niveau, met onder meer eindzeges in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, evenals overwinningen in Parijs-Roubaix.

Jarenlange invloed op het succes

Niermann heeft een lange geschiedenis binnen de ploeg en haar voorgangers. Na zijn carrière als profrenner werkte hij eerst bij de opleidingsploeg van Rabobank. In 2017 maakte hij de overstap naar het WorldTeam, toen nog actief onder de naam LottoNL-Jumbo.

Binnen de organisatie stond hij bekend om zijn grondige aanpak en oog voor detail. WielerFlits omschrijft hem als iemand die bekendstond om zijn minutieuze en perfecte voorbereiding op wedstrijden. Die werkwijze droeg bij aan de professionalisering van de ploegleiding en vormde een belangrijke bouwsteen voor de successen van de afgelopen jaren.

Net als bij het vertrek van Zeeman kiest Visma Lease a Bike voor een interne oplossing. Marc Reef wordt doorgeschoven en neemt de rol van Head of Cycling op zich.





Reef bracht eerder negen jaar door bij de ploeg van Iwan Spekenbrink en werkte daar mee aan de successen van onder anderen Tom Dumoulin, Marcel Kittel en Michael Matthews. Sinds zijn komst naar Visma Lease a Bike in 2022 groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de sportieve staf. Zo was hij de afgelopen twee seizoenen verantwoordelijk voor de Giro-ploegen die de eindzege wisten te behalen.

Lidl-Trek zet volgende stap

Voor Lidl-Trek past de komst van Niermann binnen de ambitieuze plannen die de ploeg de afgelopen periode heeft uitgerold. Na de instap van Lidl als meerderheidsaandeelhouder werd een transformatie ingezet met als doel uit te groeien tot de sterkste wielerploeg ter wereld.

Met Niermann haalt de ploeg een ervaren kracht binnen. Sinds 2019 speelde hij een prominente rol bij een team dat liefst tien grote rondes wist te winnen. Die expertise moet Lidl-Trek helpen om de komende jaren ook in het klassementswerk een nieuwe stap vooruit te zetten.