Lodewyck ziet straffe evolutie bij Remco Evenepoel: "Dat was in die fase van zijn carrière toch iets minder"

Remco Evenepoel mikt op morgen op winst in de Amstel Gold Race. Ploegleider Klaas Lodewyck ziet dat zijn poulain enorm gegroeid is.

Evenepoel verraste vriend en vijand door dit jaar voor het eerst aan de start te verschijnen in Vlaanderens Mooiste. Hij deed het er ook meteen uitstekend met een derde plaats. Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt dus op beide oren te kunnen slapen wat de Ardennenklassiekers betreft.

Evenepoel is veel completer geworden

Klaas Lodewyck ziet dat het goede resultaat in de Ronde van Vlaanderen Evenepoel deugd gedaan heeft. "Hij wilde de Ronde zo graag rijden", vertelt Lodewyck aan HLN. "Het prikkelde hem dat steeds meer ronderenners zich eraan wagen. En hij werkte er dus lang en intensief naartoe."

"Dan kan je zo’n podiumplaats wel een flinke mentale opsteker noemen", gaat Lodewyck verder. "Aan de manier waarop hij er koerste, merk je hoe gigantisch hij als coureur is geëvolueerd." Waarna hij in detail treedt.

"Vier, vijf jaar geleden zou hij er bij wijze van spreken zijn... verongelukt. Dat technische aspect, het vechten voor de ideale positie en zo, was in die fase van zijn carrière toch iets minder", vindt Lodewyck. "Tegenwoordig is er weinig of niks dat hem nog afschrikt. Remco is veel completer geworden."

Evenepoel start morgen alvast als topfavoriet aan de start van de Amstel Gold Race. Onze landgenoot zal er ongetwijfeld revanche willen nemen voor vorig jaar. Toen werd hij derde na een sprint met Tadej Pogacar en de verrassende winnaar, Mattias Skjelmose. Dit jaar zal de Aerokogel uit Schepdaal daardoor extra op zijn hoede zijn.