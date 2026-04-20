De Cauwer verbaasd over negativiteit richting Evenepoel en wijst op opmerkelijk verschil met Van Aert

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
José De Cauwer trekt grote ogen als hij ziet hoe Remco Evenepoel door sommigen bejegend wordt. Vanuit bepaalde hoeken is er nog altijd veel negativiteit over Evenepoel.

Bij Sporza onthulde Karl Vannieuwkerke zijn vermoeden dat er in België een beweging van mensen zal zijn die Evenepoel zijn succes in de Amstel Gold Race niet kunnen. De tv-commentator kreeg bijvoorbeeld berichten waarin gevreesd werd 'dat het weer de hele dag over Evenepoel zou gaan'. Opvallend toch, die perceptie rond Remco.

Co-commentator José De Cauwer kan weinig begrip opbrengen voor de negativiteit richting Evenepoel. "Ik snap het helemaal niet. Net zoals ik soms niet begrijp hoe ver de adoratie voor Van Aert gaat." Het is na zijn overwinning in Roubaix nog maar eens gebleken hoe groot de bewondering van een groot deel van het publiek is voor Van Aert.

De Cauwer vindt niet dat je tegen een renner mag zijn

Daar heeft De Cauwer ook helemaal geen problemen mee. "Begrijp me vooral niet verkeerd. Ik gun het heel veel mensen, maar sommige mensen zijn dan tegen iemand. Dat begrijp ik helemaal niet." De voormalig bondscoach vindt dat wielerfans voor een bepaalde renner moeten supporteren en zeker niet gekant moeten zijn tegen iemand.

Het is misschien ook omdat de adoratie voor Van Aert weer zo enorm opleeft dat dit automatisch resulteert in meer negativiteit richting Evenepoel, een van de andere betere Belgische renners. "Je mag voor iemand zijn, maar niet tegen iemand", is het duidelijke oordeel van De Cauwer. "Op basis van wat? Die renner heeft je niets aangedaan."

Evenepoel vaak onder vuur op sociale media

Evenepoel heeft in de loop der jaren al vaak kritiek gekregen op sociale media. Aan de basis lag dan een filmpje over zijn gedrag na een koers dat een verkeerd beeld schetste of een tactische keuze of handelingen tijdens een wedstrijd. Voor zijn prestatie in de Amstel verdient Evenepoel net positieve respons.

