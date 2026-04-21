Na zware val in Clasica Jaen: Van Gils doet boekje open over verstandhouding met Christen

Maxim Van Gils kwam midden februari stevig ten val in de sprint om de tweede plaats in de Clasica Jaen. Van Gils liep onder meer een breuk op in zijn bekken, maar neemt Jan Christen weinig kwalijk.

In 2024 werd Maxim Van Gils nog derde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik, maar dit jaar komt hij in beide koersen niet aan de start. Van Gils ligt al sinds midden februari in de lappenmand na een zware valpartij in de Clasica Jaen.

Zware val Van Gils veroorzaakt door Christen

In de sprint om de tweede plaats werd Van Gils door Jan Christen naar links gedreven en raakte hij met zijn stuur ook de Zwitser. Hij knalde in de dranghekken en liep een breuk op in zijn bekken en zijn rechterschouder.

"Het was misschien een raar manoeuvre, maar dat zijn dingen die gebeuren", blikt Van Gils erop terug bij Het Nieuwsblad. Van Gils maakte in de Tour van 2024 iets gelijkaardigs mee met Capiot en dat werd toen niet goed afgesloten tussen hen.

Van Gils heeft professionele verstandhouding met Christen

Van Gils heeft daaruit geleerd dat zo'n zaken niet mogen worden afgesloten met een wrang gevoel, want dat helpt de revalidatie niet. Diezelfde avond stuurde Christen hem ook nog een berichtje, ook hun manager Alex Carera kwam tussenbeide.

"Wat mij betreft, zal hier zeker niets van blijven hangen. We zijn niet de beste vrienden, maar hebben wel een professionele verstandhouding", zegt Van Gils nog. Dat bleek ook een goede maand later.





In Milaan-Sanremo kwam Christen zelf ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen. Van Gils stuurde hem dan een berichtje om te vragen hoe het met hem was. Van Gils hoopt dan ook dat Christen net als hijzelf snel weer kan koersen.