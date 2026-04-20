Tom Pidcock wordt tweede, maar beschrijft zijn vorm met wel héél veelzeggende woorden

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Tom Pidcock wordt tweede, maar beschrijft zijn vorm met wel héél veelzeggende woorden

Tom Pidcock keerde vandaag in de Tour of the Alps terug in het peloton na zijn zware val in de Ronde van Catalonië. De Brit had achteraf wel allesbehalve een goed gevoel.

Pidcock moest in de sprint uiteindelijk de duimen leggen voor de 23-jarige Italiaan Tommaso Dati. Een bemoedigend resultaat zou je denken, maar positief was de Brit achteraf allerminst.

"Dit was echt de slechtste dag, vreselijk, verschrikkelijk", vertelde hij achteraf aan Domestique, geciteerd door In de Leiderstrui. "Het voelde alsof we iedere klim vol gas gingen, dit was mijn slechtste dag op de fiets ooit."

Geen sprint meer in de benen

"Tweede worden als er geen sprinters zijn, is niet zo moeilijk hè?", vroeg Pidcock zich af. "Ik heb gewoon de wielen gevolgd en had uiteindelijk helemaal geen sprint meer in de benen. Ik haal hier niets positiefs uit, alleen dat het vanuit hier alleen maar beter kan gaan."

Door zijn val in Catalonië was Pidcock genoodzaakt om zijn programma stevig overhoop te gooien. Hij miste de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (19 april) en zal deze week ook niet deelnemen aan de Waalse Pijl (22 april).

In de Tour of the Alps wil hij koersritme opdoen om goed voor de dag te komen in Luik-Bastenaken-Luik. Daar werd hij in 2023 al eens tweede na winnaar Remco Evenepoel.

