Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

Door het afhaken van Remco Evenepoel is Paul Seixas topfavoriet voor de Waalse Pijl. De 19-jarige Fransman reed tijdens zijn verkenning pas voor het eerst de Muur van Hoei op en verbaasde zich ook over de staat van de Belgische wegen.

In 2024 won Paul Seixas al eens Luik-Bastenaken-Luik voor junioren, woensdag mag hij hetzelfde proberen in de Waalse Pijl bij de profs. De Fransman is zelfs topfavoriet door de afwezigheid van onder meer meer Evenepoel en Pogacar.

Zelf zag Seixas de Waalse Pijl al vaak op televisie, nu kan hij zelf aan de start staan. De Muur van Hoei (1,4 km aan 9,1%) is toch een aparte beklimming, iets wat de jonge Fransman nog niet vaak is tegengekomen.

"Ik ben benieuwd hoe ik het daar vanaf zal brengen. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier start: om mijn punch te testen", wordt Seixas geciteerd door Sporza op zijn persconferentie vooraf.

Slechte Belgische wegen hebben Seixas verrast

Seixas beschouwd zich niet als grote favoriet voor de zege in de Waalse Pijl. "Ik ken het parcours, maar ik weet niet hoe het zal zijn in koers. Hoe wordt het met de positionering bijvoorbeeld?"



De Waalse Pijl wordt ook een beetje een ontdekkingstocht voor hem. En dat geldt ook voor de wegen in de buurt van Hoei, die niet bepaald top zijn. "Ik was verrast door de staat van de wegen. Die liggen er slechter bij dan verwacht", stelde Seixas nog.