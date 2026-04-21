📷 Van Aert en Vingegaard stellen speciaal Tourshirt voor, maar fans hebben het laatste woord

Visma-Lease a Bike zal in de Tour de France opnieuw een aangepast shirt dragen. De ploeg van Wout van Aert vond zijn inspiratie voor dit jaar bij Antoni Gaudí, de wielerfans mogen kiezen uit twee ontwerpen die de ploeg dan zal dragen dit jaar.

Omdat het normale gele shirt van Visma-Lease a Bike te veel lijkt op gele leiderstrui, draagt de Nederlandse ploeg ieder jaar een aangepast shirt tijdens de Tour. Dat is dit jaar niet anders, al zijn er dit jaar wel twee ontwerpen.

Inspiratie bij Gaudi

Visma-Lease a Bike liet zich door de start van de Tour in Barcelona inspireren door Antoni Gaudi. De ploeg stelde het concept "The Architect" voor, waarbij onder meer een honinggraat prominent aanwezig is.

"Voor Gaudí zat de kracht niet in hoe iets eruit ziet, maar in hoe het werkt. De honingraat is daar het ultieme voorbeeld van: een verzameling kleine elementen die samen een stevig en efficiënt geheel vormen", klinkt het. .

Fans Visma-Lease a Bike beslissen over licht of donker shirt

"Die gedachte past naadloos bij Visma-Lease a Bike. We zijn een ploeg die gebouwd is op de overtuiging dat een collectieve aanpak meer oplevert dan individuele klasse alleen. Het honingraatpatroon op het shirt maakt die filosofie tastbaar."

Visma-Lease a Bike stelde twee ontwerpen voor, een licht en een donker. Tussen 21 en 23 april kunnen fans stemmen en beslissen welk shirt Wout van Aert en Jonas Vingegaard in de Tour zullen dragen.



"Onze fans worden een steeds belangrijker deel van het team", zegt CMO Jasper Saeijs. "De geel-zwarte zwerm blijft groeien, ook langs de wegen. Het is geweldig om hen opnieuw direct te betrekken bij het ontwerp van onze Tour-trui."