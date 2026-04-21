Van de Winterspelen naar de Waalse Pijl: Sandrine Tas (30) spreekt klare taal over haar debuut

Sandrine Tas (30) maakt in de Waalse Pijl haar debuut voor Lotto-Intermarché. In februari greep ze nog net naast een medaille op de Winterspelen, nu richt ze zich volop op het wielrennen.

Iets meer dan twee maanden geleden schaatste Sandrine Tas nog op de Olympische Winterspelen. Op de 5.000 meter strandde ze op amper 13 honderdsten van de bronzen medaille en 30 honderdsten van goud.

Tas werd al Belgisch kampioene tijdrijden

Voor Tas waren de Winterspelen een soort eindpunt in het schaatsen, want de komende twee jaar richt ze zich volledig op het wielrennen. Dat komt niet uit het niets, Tas reed de voorbije jaren in de zomer al koersen op de weg.

In 2024 pakte ze de Belgische titel tijdrijden bij de elites zonder contract, vorig jaar werd ze tweede. In 2025 was Tas ook de beste in koersen in Wilsele en Zottegem-Strijpen, ze heeft dus al wat ervaring.

Debuut Tas in Waalse Pijl voor Lotto-Intermarché

Tas krijgt nu een kans bij Lotto-Intermarché, in de Waalse Pijl maakt ze haar debuut voor de ploeg. "Mijn debuut maken in zo'n prestigieuze koers is echt een eer. Ik ben er zeker van dat het een onschatbare ervaring zal zijn voor mij."

"Na mijn schaatsseizoen heb ik wat tijd genomen om te rusten en te herstellen. Sinds het openingsweekend volg ik de koersen op tv en dat geeft me echt zin om zin in het peloton te mogen rijden."



"Ik heb de afgelopen weken hard getraind en gelukkig is alles goed verlopen. Ik voel me klaar om te beginnen koersen", besloot Tas nog. Voor de 30-jarige Belgische wordt de Waalse Pijl ook meteen haar vuurdoop in de WorldTour.



