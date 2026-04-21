📷 Hielp trauma uit 2023 bij zijn zege? Van Aert verklaart viraal moment van Parijs-Roubaix

Wout van Aert won dit jaar eindelijk zijn eerste Parijs-Roubaix, wat hij zelf nu al het hoogtepunt uit zijn carrière noemt. Een foto van Van Aert ging ook viraal, al zorgde zijn trauma uit 2023 daar misschien wel voor.

Bijna zes jaar na zijn zege in Milaan-Sanremo in 2020 won Wout van Aert iets meer dan week geleden Parijs-Roubaix. Van Aert noemde het zelf een levenswerk en denkt niet dat er nog een mooiere zege komt in zijn carrière.

Mooiste zege uit carrière van Van Aert

"Ik kan niet denken aan een nóg groter hoogtepunt in mijn carrière", zei Van Aert in een vragenronde op Instagram. "Ik hoop dat er nog successen komen, maar op dit moment ben ik nog aan het genieten."

Voor Van Aert voelde zijn zege in Parijs-Roubaix aan als een opluchting, veel meer dan al zijn andere overwinningen. Vooral omdat Van Aert er zo lang op heeft moeten wachten. "Dat maakte het specialer."

Voorwiel Van Aert ging hoog op Carrefour de l'Arbre

Op zijn sociale media blikte Van Aert al terug op zijn overwinning in Parijs-Roubaix. Vooral een foto waarbij het voorwiel van Van Aert bijzonder hoog gaat, ging viraal. En die actie van Van Aert was geen toeval.

"Dat was in de bekende bocht naar links op Carrefour de l'Arbre. Ik had het idee dat ik op die ene steen ooit ben lek gereden, daarom sprong ik erover." In 2023 was Van Aert mee met Van der Poel, maar door die lekke band kon de Nederlander solo wegrijden.



Van Aert werd toen nog derde, maar had toen wellicht al kunnen sprinten voor de zege. Die lekke band zorgde dus misschien wel voor die foto. "Ik besefte niet dat ik zo hoog ging", zegt Van Aert. "Het is een grappige foto met een mooi verhaal."