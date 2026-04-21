Van Aert verklapt opmerkelijk detail over voorbereiding en begrijpt iets niet over zijn zege in Parijs-Roubaix

Wout van Aert heeft tijdens een virtuele training vragen beantwoord van zijn fans. En daarin ging het uiteraard vooral over zijn overwinning in Parijs-Roubaix, die voor een soort hysterie zorgde die Van Aert niet helemaal goed begrijpt.

Na zijn overwinning in Parijs-Roubaix nam Wout van Aert even tijd om op adem te komen. Hij trok met zijn vrouw Sarah De Bie naar Marbella voor enkele dagen en liet zijn fiets even aan de kant staan.

Op het trainingsplatform Rouvy gaf Van Aert de kans aan zijn fans om met hem mee te fietsen. Zo'n 5.500 fans reden met hem samen virtueel de finale van Milaan-Sanremo terwijl hij vragen beantwoordde op Instagram.

Geen ideale voorbereiding Van Aert op Parijs-Roubaix

Van Aert verklapte onder meer dat zijn voorbereiding op Parijs-Roubaix niet vlekkeloos was verlopen. "Ik was uitgeput na de verkenning op donderdag. Ik voelde me niet goed. Maar als renner wil je je elke dag goed voelen."

"Het was een vreemde aanloop, maar op zaterdag voelde ik me wel weer hongerig." De sprint met Pogacar deed Van Aert op automatische piloot. "De hyperfocus nam het over in de laatste kilometers. Ik zat in het wiel van Tadej (Pogacar), waar ik wilde zitten."

Van Aert begrijpt waanzin niet over zege in Parijs-Roubaix

"Ik stelde mezelf niet meer in twijfel en was klaar om te sprinten. Ik was helemaal niet meer bewust van wat er rond mij gebeurde." De vreugde bij Van Aert kwam dan ook maar binnen na enkele minuten.



En niet alleen hij was bijzonder tevreden met zijn zege, maar de hele wielerwereld. "Voor mij zijn de waanzin en de emoties van mensen soms moeilijk te begrijpen", zegt Van Aert. "Ik doe gewoon mijn job en jaag mijn droom na."

"Het is leuk om deel uit te maken van een geweldig team en een geweldige sport. Ik ben er nooit aan begonnen om een rolmodel te zijn. Ik geniet er wel van. Kinderen inspireren is het beste wat er is. De bewondering in hun ogen... Ik denk dat het goed is dat ik het niet te veel probeer te begrijpen."