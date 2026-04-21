Uitstekend voorjaar van Fleur Moors (20): analiste pakt toch uit met waarschuwing

Fleur Moors (20) was een van de revelaties van het voorjaar met heel wat mooie ereplaatsen. Marijn de Vries waarschuwt echter om het Belgische toptalent niet te veel druk op te leggen.

Knap voorjaar van Moors

Tweede in Oetingen en in In Flanders Fields, vijfde in de Brabantse Pijl, twaalfde in de Amstel Gold Race en 16de in de Ronde van Vlaanderen. Fleur Moors (20) liet zich dit voorjaar in heel wat koersen zien.

Ook voor analiste Marijn de Vries was het een verrassing wat Moors allemaal liet zien. Moors maakte wel een goede winter door en heeft daardoor haar potentieel die ze in het verleden al toonde kunnen waarmaken.

De Vries wil niet te veel druk op schouders Moors

Na Lotte Kopecky lijkt België opnieuw een topper te hebben in het vrouwenwielrennen, al waarschuwt De Vries toch om Moors niet 'de nieuwe Kopecky' te noemen. "Daar moeten we toch heel voorzichtig mee zijn", zegt ze bij Sporza.

Want bij de 20-jarige kan dat voor veel druk op haar schouders zorgen, dat moet volgens De Vries dan ook vermeden worden. "Het is belangrijk dat er heel zorgvuldig met haar wordt omgegaan. En dat we niet van buitenaf al gaan verwachten dat ze de nieuwe Kopecky wordt."



Al pleit De Vries er dan weer wel voor om Moors deze zomer de Tour de France Femmes te laten rijden. Het zou voor Moors een nieuwe ervaring zijn om een grote rittenkoers te rijden, die ook veel aandacht krijgt.