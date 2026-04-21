Jeroen Deheegher
'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'
Foto: © photonews

Florian Vermeersch tekende onlangs een contractverlenging tot eind 2029 bij UAE Team Emirates-XRG. Wellicht mag Vermeersch zich deze zomer ook opmaken voor een eerste Tour de France in dienst van Tadej Pogacar.

Derde in Omloop Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic en zevende in de Ronde van Vlaanderen. Florian Vermeersch zette enkele mooie resultaten neer in het voorjaar, in Parijs-Roubaix moest hij wel opgeven na een valpartij. 

Zijn contractverlenging tot eind 2029 was dan een logisch gevolg van zijn sterk voorjaar. Vermeersch bewees dat hij Pogacar tot diep in de finale van een klassieker kan bijstaan en de wereldkampioen kan het ook goed vinden met de Belg. 

Rijdt Vermeersch de Giro in plaats van de Tour?

Volgens HLN zal Pogacar ook op Vermeersch rekenen om hem te helpen in zijn jacht op een vijfde eindzege in de Tour. Samen met Tim Wellens zou Vermeersch in de voorselectie zitten van UAE Team Emirates-XRG. 

Normaal zou Vermeersch binnenkort de Giro rijden (8 tot 31 mei), maar dat plan zou naar de prullenbak verwezen zijn. Vorig jaar was Vermeersch reserve voor de Tour, maar toen ging Nils Politt naar de Tour. 

Vermeersch reed al twee seizoenen geen grote ronde 


Voor Vermeersch zou het zijn derde deelname zijn aan de Tour. In 2022 en 2023 reed hij bij Lotto al eens de Franse grote ronde, in 2021 reed hij ook al de Vuelta. De voorbije twee seizoenen reed Vermeersch geen grote ronde. 

