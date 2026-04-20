Tom Dumoulin geeft de fans van Remco Evenepoel een grote sprankel hoop

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Remco Evenepoel zette gisteren de Amstel Gold Race naar zijn hand. Later dit jaar wil hij ook schitteren in de Tour. Volgens voormalige topwielrenner Tom Dumoulin mag Evenepoel wel degelijk dromen van Tourwinst.

Evenepoel schitterde in zijn carrière al talloze keren in het eendagswerk. In 2022 toonde hij dat hij het ook kan in een grote ronde door de Vuelta te winnen. En in 2024 werd hij bij zijn debuut in de Tour meteen derde. Dat doet de Belgische wielerfan dromen van een eerste Belgische Tourwinnaar sinds lang.

De laatste Belg die La Grande Boucle wist te winnen was Lucien Van Impe. De Kleine van Mere was de beste in de warme zomer van 1976. Sindsdien wacht ons land op een nieuwe triomf in de belangrijkste rittenkoers ter wereld. Kan Evenepoel een einde maken aan die droogte?

Evenepoel zal dan net op zijn best moeten zijn

"Ik hoop dat hij ooit een stap hoger kan zetten, want dat is zijn grote droom", vertelt Tom Dumoulin bij Sporza over de Tourkansen van Evenepoel. "Of hij dat ook zal kunnen? (twijfelt) Ja, al wordt het heel moeilijk om het gat te dichten op Pogacar en Vingegaard."

Hij ziet dan wel één belangrijke voorwaarde. "Maar die mannen zullen ooit een minder jaar hebben. Als Evenepoel net dan op zijn best is, dan kan hij misschien profiteren."

Lees ook... Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma
Evenepoel stond in 2024 samen op het podium met Tadej Pogacar (eerste) en Jonas Vingegaard (tweede). De Sloveen en de Deen wonnen de Tour respectievelijk al vier en twee keer. Kan Evenepoel de twee iconen verslaan?

Tom Pidcock is terug en doet meteen een scherpe uitspraak over de veiligheid in de koers

Tom Pidcock is terug en doet meteen een scherpe uitspraak over de veiligheid in de koers

19:00
Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma

Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma

14:00
Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco

Ouders Evenepoel worden weer warm onthaald bij mensen die erg veel betekend hebben voor Remco

13:30
Evenepoel reageert op zware valpartij van Vauquélin en Jorgenson in Amstel Gold Race

Evenepoel reageert op zware valpartij van Vauquélin en Jorgenson in Amstel Gold Race

12:30
Andy Schleck spreekt over Remco Evenepoel en heeft zeer slecht nieuws

Andy Schleck spreekt over Remco Evenepoel en heeft zeer slecht nieuws

16:00
De laatste Amstel Gold Race van Bauke Mollema kreeg een zéér zure nasmaak

De laatste Amstel Gold Race van Bauke Mollema kreeg een zéér zure nasmaak

18:00
"Vult de verwachtingen telkens in": Ine Beyen krijgt maar geen genoeg van dit Belgisch toptalent

"Vult de verwachtingen telkens in": Ine Beyen krijgt maar geen genoeg van dit Belgisch toptalent

17:00
Evenepoel versmacht laatste tegenstander met onverwachte, slimme tactiek en legt zijn keuze uit

Evenepoel versmacht laatste tegenstander met onverwachte, slimme tactiek en legt zijn keuze uit

08:30
Jonge Italiaan zet Tom Pidcock verrassend een neus in Tour of the Alps

Jonge Italiaan zet Tom Pidcock verrassend een neus in Tour of the Alps

16:30
Evenepoel & co moederziel alleen, ploegleider spreekt mysterieuze taal: "Zo werkt het niet meer"

Evenepoel & co moederziel alleen, ploegleider spreekt mysterieuze taal: "Zo werkt het niet meer"

11:00
Lotto-Intermarché pakt uit: toptalent tekent voor vier jaar

Lotto-Intermarché pakt uit: toptalent tekent voor vier jaar

15:00
Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

Uitdager van Lidl-Trek houdt zich niet in over Evenepoel en geeft iets heel verrassends toe

09:30
De Cauwer verbaasd over negativiteit richting Evenepoel en wijst op opmerkelijk verschil met Van Aert

De Cauwer verbaasd over negativiteit richting Evenepoel en wijst op opmerkelijk verschil met Van Aert

10:30
Opnieuw een rennerszoon met de naam Georges: Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen

Opnieuw een rennerszoon met de naam Georges: Laurens De Plus heeft heuglijk nieuws om mee te delen

13:00
Del Grosso zet iedereen met de voeten op de grond: "Ik ben geen Van der Poel"

Del Grosso zet iedereen met de voeten op de grond: "Ik ben geen Van der Poel"

12:00
Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

Evenepoel verklapt stevig detail over zijn winnende sprint in de Amstel Gold Race

20:00
Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing

10:00
🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

09:00
Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

Met veel vertrouwen naar de streep: Evenepoel onthult waarom hij tegen Skjelmose wilde sprinten

19/04
🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

🎥 Revanche beet: Evenepoel knalt naar de zege in de Amstel Gold Race in duel tegen Skjelmose

19/04
Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

Monsterloon van acht miljoen euro voor Seixas? Bruyneel geeft zijn ongezouten mening

07:00
📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

📷 Met een grote glimlach: Van Aert in opvallende rol op training met Benoot

21:00
Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

Vansevenant komt weer boven water in de Amstel en is helder over winnaar Evenepoel

19/04
Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

Vijfde plaats in de Amstel Gold Race: Emiel Verstrynge doet zijn verhaal na knappe prestatie

19/04
Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

Voert Evenepoel nog een wijziging door? Lodewyck onthult wat de doorslag geeft

19/04
"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

"Dankzij ons": Patrick Lefevere laat er geen twijfel over bestaan wat Specialized betreft

19/04
Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

Pogacar slaat Amstel en Waalse Pijl over: Vanmarcke ziet meerdere oorzaken

19/04
Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

Gemengde gevoelens bij Moors na ereplaats in de Amstel, die ook iets opvallend vaststelt

19/04
Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

Onverwachte Paula Blasi (23) wint de Amstel en pakt uit met verrassende uitspraken

19/04
Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

Evenepoel laat duidelijk van zich horen over afwezigheid van Van der Poel, Pogacar en Van Aert

19/04
Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

Van Wilder met vraagtekens in de Amstel én weet wat hij niet moet doen om Evenepoel te kloppen

19/04
Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

Thibau Nys staat voor belangrijke stap in zijn leven, vader Sven vindt één iets vervelend

19/04
Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

Weinig geloof: Evenepoel krijgt harde boodschap over ambities in de Tour

19/04
Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert bijt van zich af

19/04
1
Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

Klaar voor de Amstel Gold Race? De Wolf onthult berichtje dat hij kreeg van Evenepoel

19/04
📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

📷 Geen Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel heeft andere plannen

19/04

