Tom Dumoulin geeft de fans van Remco Evenepoel een grote sprankel hoop

Remco Evenepoel zette gisteren de Amstel Gold Race naar zijn hand. Later dit jaar wil hij ook schitteren in de Tour. Volgens voormalige topwielrenner Tom Dumoulin mag Evenepoel wel degelijk dromen van Tourwinst.

Evenepoel schitterde in zijn carrière al talloze keren in het eendagswerk. In 2022 toonde hij dat hij het ook kan in een grote ronde door de Vuelta te winnen. En in 2024 werd hij bij zijn debuut in de Tour meteen derde. Dat doet de Belgische wielerfan dromen van een eerste Belgische Tourwinnaar sinds lang.

De laatste Belg die La Grande Boucle wist te winnen was Lucien Van Impe. De Kleine van Mere was de beste in de warme zomer van 1976. Sindsdien wacht ons land op een nieuwe triomf in de belangrijkste rittenkoers ter wereld. Kan Evenepoel een einde maken aan die droogte?

Evenepoel zal dan net op zijn best moeten zijn

"Ik hoop dat hij ooit een stap hoger kan zetten, want dat is zijn grote droom", vertelt Tom Dumoulin bij Sporza over de Tourkansen van Evenepoel. "Of hij dat ook zal kunnen? (twijfelt) Ja, al wordt het heel moeilijk om het gat te dichten op Pogacar en Vingegaard."

Hij ziet dan wel één belangrijke voorwaarde. "Maar die mannen zullen ooit een minder jaar hebben. Als Evenepoel net dan op zijn best is, dan kan hij misschien profiteren."

Lees ook... Evenepoel hakt de knoop door: deze topkoers verdwijnt definitief van zijn programma›

Evenepoel stond in 2024 samen op het podium met Tadej Pogacar (eerste) en Jonas Vingegaard (tweede). De Sloveen en de Deen wonnen de Tour respectievelijk al vier en twee keer. Kan Evenepoel de twee iconen verslaan?