Lotto-Intermarché en Soudal Quick-Step moeten wijzigingen doorvoeren voor de Waalse Pijl

Geen Jenno Berckmoes bij Lotto-Intermarché in de Waalse Pijl, hij moet afhaken door ziekte. Bij Soudal Quick-Step moest eerder ook al Ilan Van Wilder ziek forfait geven.

Bij Lotto-Intermarché kunnen ze in de Waalse Pijl opnieuw rekenen op Lennert Van Eetvelt. Begin april werd Van Eetvelt nog zevende in de GP Miguel Indurain, maar sindsdien koerste hij niet meer.

Geen Berckmoes, wel Van Boven bij Lotto-Intermarché

In 2023 werd Van Eetvelt bij zijn debuut 22ste in de Waalse Pijl, vorig jaar moest hij tevreden zijn met een 41ste plaats. In de Waalse Pijl zou ook Jenno Berckmoes aan de start komen, maar hij komt woensdag niet aan de start.

"Jenno Berckmoes is helaas gedwongen zich terug te trekken uit de Waalse Pijl van morgen door ziekte. Hij wordt in de selectie vervangen door Luca Van Boven. Het team wenst hem beterschap", schrijft Lotto-Intermarché op zijn sociale media.

Gelders vervanger Van Wilder bij Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step moest ook al een wissel worden doorgevoerd. Ilan Van Wilder worstelt nog met de naweeën van een virale infectie, die hij begin maart opliep tijdens Tirreno-Adriatico. Hij komt deze week niet aan de start.

Van Wilder wordt bij The Wolfpack vervangen door Gil Gelders. Verder komen ook Steff Cras, Junior Lecerf, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke aan de start, net als de Fransman Valentin Paret-Peintre en de Italiaan Filippo Zana.



