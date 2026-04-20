Tom Pidcock is terug en doet meteen een scherpe uitspraak over de veiligheid in de koers

Tom Pidcock reed vandaag zijn eerste koers sinds zijn stevige val in de Ronde van Catalonië. De Brit sprak bij terugkeer over een gevoelig onderwerp: veiligheid in het peloton.

Pidcock schoot al bijna meteen raak bij zijn rentree. In de eerste rit van de Tour of the Alps werd hij meteen tweede. Een opsteker na de knieblessure die hij opliep na zijn val in Catalonië. Voor de start sprak hij met Tuttobiciweb over de veiligheid in het wielrennen.

Technologie is de sleutel

"Veiligheid is altijd een gevoelig onderwerp...", wordt geciteerd door Pidcock geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Ik heb de indruk dat de veranderingen die zijn doorgevoerd de sport niet veiliger maken, maar dat ze zonder echte rechtvaardiging zijn ingevoerd."

"In mijn ogen is technologie de sleutel. Neem nu de oortjes. Ik kan begrijpen dat er redenen zijn om ze te willen verbieden, maar voor de veiligheid zijn ze gewoon essentieel."

Pidcock viel in de Ronde van Catalonië aan hoge snelheid in een ravijn. Hij schatte naar eigen zeggen een bocht verkeerd in omdat hij aan het drinken was in een afdaling. Hij bleef bij bewustzijn en kon de volgwagen inlichten via zijn oortjes.

Maar als hij het bewustzijn had verloren, zou zijn val ergere gevolgen kunnen gehad hebben. Op het WK van 2024 overleed de 18-jarige Zwitserse renster Muriel Furrer nadat ze een hoofdletsel had opgelopen bij een val. Ze verloor het bewustzijn en bleef lange tijd onopgemerkt liggen en kreeg lange tijd geen hulp. Naar aanleiding van het incident wil de UCI nu gps-trackers verplichten in de koers.