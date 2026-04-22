Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

Remco Evenepoel won met een krachtige sprint de Amstel Gold Race. Greg Van Avermaet ziet dat dan ook als een stevig wapen tegen Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik.

Net als vorig jaar moest Remco Evenepoel sprinten voor de zege in de Amstel Gold Race. Een jaar geleden liep er nog veel fout, dit jaar deed Evenepoel het perfect. Aan de streep was er zelfs nog een verschil van een seconde met Skjelmose.

Wordt sprint van Evenepoel een troef tegen Pogacar?

Volgens Greg Van Avermaet gokte Evenepoel bewust op zijn sprint. "Als je kunt winnen in de sprint geeft dat altijd een grotere kick. En die sprint... Daar zat echt iets op, hè", zegt hij bij HLN Wielerpodcast.

Voor Van Avermaet geeft de sprint van Evenepoel dan ook vertrouwen met het oog op Luik-Bastenaken-Luik van zondag. "Als hij in Luik naar de meet gaat met Pogacar, dan heeft hij een troef die Pogacar wellicht niet heeft."

Van Avermaet denkt niet aan solo van Pogacar

Pogacar komt wel op een terrein dat het zijne is, de wereldkampioen zal willen laten zien dat hij nog altijd de beste is en hoog boven Evenepoel en ook Seixa staat. Maar Van Avermaet gelooft niet in een solo.

"Het gaat een mooie strijd worden met de drie. Het gaat leuk worden om te zien hoe dicht Remco bij Pogacar gaat komen", stelt Van Avermaet nog. Vorig jaar moest Evenepoel al lossen op La Redoute en werd hij 59ste op meer dan drie minuten.