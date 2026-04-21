🎥 Philipsen merkte het op: Van der Poel heeft er opnieuw afscheid van genomen

Mathieu van der Poel zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn klassieke voorjaar. De Nederlander heeft ook opniew afscheid genomen van zijn nektapijt, zo blijkt uit een video van een bezoek aan een sponsor.

Geen Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik meer voor Mathieu van der Poel, hij zette na Parijs-Roubaix een punt achter zijn voorjaar. Net als vorig jaar mocht de Nederlander vier keer zegevieren.

Van der Poel won geen monument dit voorjaar

Vorig jaar deed hij dat in Le Samyn, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. Dit jaar won Van der Poel dan weer de Omloop Nieuwsblad, twee ritten in Tirreno-Adriatico en de E3 Saxo Classic.

Geen zege in een monument dus dit voorjaar, dat lukte Van der Poel de voorbije vier seizoenen telkens wel. In 2023, 2024 en 2025 won Van der Poel zelfs telkens twee monumenten in het voorjaar.

Nu zijn voorjaar erop zit, heeft Van der Poel tijd gemaakt voor een bezoek aan de Italiaanse zadelfabrikant Selle Italia, een sponsor van zijn ploeg Alpecin-Premier Tech. Al viel er vooral iets anders op bij Van der Poel.

Geen nektapijt meer bij Van der Poel

De Nederlander lijkt opnieuw afscheid genomen te hebben van zijn nektapijt dat behoorlijk lang was geworden tijdens de klassiekers. Ook Jasper Philipsen merkte het op en reageerde onder de video: "Tapijtje?".





Waar en wanneer Van der Poel opnieuw zal koersen, is nog niet helemaal duidelijk. Net zoals vorig jaar hervatten in de Tour Auvergne-Rhône Alpes (Dauphiné) en daarna opbouwen naar de Tour lijkt het meest waarschijnlijk.