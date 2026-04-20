Gewezen topsprinter in nauwe schoentjes: levenslange schorsing dreigt

Kent u Danilo Napolitano (45) nog? De Italiaan was ooit een uitstekend sprinter, maar zit nu in nauwe schoentjes na het uitlekken van een dopingschandaal.

Napolitano stopte in 2017 met professioneel wielrennen na passages bij onder meer Lampre en Wanty-Groupe Gobert. Hij pakte in zijn carrière onder meer een rit in de Giro van 2007 en drie ritten in de Ronde van Wallonië. Ook stak hij twee etappes op zak in de Driedaagse van West-Vlaanderen.

Levenslange schorsing?

Na zijn actieve carrière werkte hij even kortstondig als mecanicien en ging hij ook aan de slag bij de Italiaanse opleidingsploeg SALUS Ciclistica Seregno ASD. Volgens Het Nieuwsblad komt Napolitano - samen met voorzitter Marco Moretto - nu in opspraak door een dopingonderzoek.

Het tweetal zou geschorst zijn door het Nationaal Antidoping Tribunaal (TNA). Napolitano zou in zijn periode bij Salus Seregno in het bezit zijn geweest van verboden middelen en ook geprobeerd hebben die toe te dienen aan een renner. Moretto zou daarbij medeplichtig zijn geweest.

Napolitano zou artikelen 2.6 en 2.8 van de World Anti-Doping Code overtreden hebben en riskeert een levenslange schorsing. In zaken met minderjarigen, waar Salus Seregno zich op richt, zijn de reglementen immers zeer streng.



Salus Seregno distantieert zich volgens de genoemde bron volledig van Napolitano en heeft al juridische stappen genomen tegen de oud-renner. Volgens de club zou voorzitter Moretto ook onschuldig zijn.