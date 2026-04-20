Andy Schleck spreekt over Remco Evenepoel en heeft zeer slecht nieuws

Een indrukwekkende Remco Evenepoel reed gisteren naar zijn allereerste zege in de Amstel Gold Race. Onze landgenoot kan zo opnieuw iets afvinken, maar de Tour zal hij volgens ex-winnaar Andy Schleck niet (meteen) winnen.

Net als vorig jaar reed Evenepoel naar de streep met Mattias Skjelmose. Tadej Pogacar was er deze keer niet bij, waardoor het een man-tegen-man-gevecht werd in de sprint. Daarin stond er geen maat op Evenepoel, die Skjelmose op verschillende fietslengtes zette.

Evenepoel mist één ding om de Tour te winnen

Dat laat het beste vermoeden voor Luik-Bastenaken-Luik en de Tour, dat andere grote doel van Evenepoel dit seizoen. Andy Schleck won La Grande Boucle in 2010 en is dus uitstekend geplaatst om de kansen van Evenepoel in te schatten. Maar de Luxemburger heeft slecht nieuws voor de fans van de Aerokogel uit Schepdaal.

"Hij heeft alle puzzelstukjes, behalve dat ene", zegt Schleck bij Sporza. Waarna hij in detail treedt. "Hij is de beste in het tijdrijden, hij heeft een sterk team rondom hem en hij kan het ook in ritten met het karakter van een eendagskoers. Alleen mist hij nog iets in het hooggebergte."

"Als ik eerlijk ben denk ik momenteel niet dat hij de Tour kan winnen", gaat Schleck verder. "Omdat hij altijd die problemen in het hooggebergte zal ondervinden. Maar een peloton kan veranderen. Misschien is Pogacar er over 2 jaar niet meer. Wie neemt zijn rol dan over? Seixas? Ook hij is nog altijd een vraagteken."

"Je kunt gewoon geen resultaten garanderen in de sport", weet Schleck. "Wat je wel kunt garanderen, is dat je de juiste stappen zet om er te geraken. Dat zie ik wel bij Remco." Er is dus zeker nog hoop op een Belgische Tourzege met Evenepoel.