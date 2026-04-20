"Vult de verwachtingen telkens in": Ine Beyen krijgt maar geen genoeg van dit Belgisch toptalent

Ine Beyen was voor Amstel Gold Race opnieuw op post als co-commentator. Ze genoot tijdens de Nederlandse klassieker van Fleur Moors, die sterk blijft rondrijden.

Ze is nog maar 20, maar Moors rijdt dit voorjaar zowat altijd voorin. Ze werd heel knap tweede in In Flanders Fields, zestiende in de Ronde van Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl. In de Amstel Gold Race legde ze beslag op de twaalfde plek.

Moors staat er onmiddellijk aan het begin van het seizoen

Ine Beyen haalt bij Sporza nog maar eens de loftrompet boven voor onze jonge landgenote. "Wij creëren verwachtingen en ze vult die telkens weer in", ziet Beyen. "In elke wedstrijd waarin ze start, doet ze mee en rijdt ze vooraan in het peloton, constant in de top 10. Dat moet je wel kunnen, hoor, constant tonen dat je je plaats hebt."

"Eigenlijk heeft ze al best wel wat pech gekend in haar carrière", vervolgt Beyen. "Ze staat er onmiddellijk aan het begin van het seizoen en ze overtreft zichzelf meteen." Moors is soms wel nog iets te kwistig met haar krachten.

"Maar als ze zich nog af en toe wat meer kan sparen richting de ultieme finale, dan kan je misschien nog net een tikkeltje meer. Maar ze is nog zo jong, ze moet nog zoveel leren", weet Beyen.



Lidl-Trek lijkt dus goud in handen te hebben met Fleur Moors. Onze landgenote ligt tot 2027 vast bij het team, dat de komende jaren ongetwijfeld steeds meer op haar zal inzetten. Als ze zich blijft ontwikkelen zoals ze dit voorjaar doet, mag de voormalige handbalster dromen van een indrukwekkende carrière.