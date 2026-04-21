In een rolstoel na zijn zware valpartij: Van Gils openhartig over zijn zware revalidatie

Maxim Van Gils moest na een breuk in zijn bekken twee weken in een rolstoel zitten en ook opnieuw leren stappen. Op zijn terugkeer in het peloton zou het nog zo'n twee maanden wachten zijn.

Midden februari liep het mis voor Maxim Van Gils in de sprint om de tweede plaats van de Clasica Jaen. Hij kwam zwaar ten val en liep daarbij een breuk op zijn bekken en in zijn rechterschouder.

Van rolstoel weer op de fiets in vijf weken

Van Gils stond voor een zware revalidatie en hij kon in zijn eerste weken weinig tot niets doen. Hij zat zo'n twee weken in een rolstoel en moest daarna ook met krukken lopen. "Ik heb zelfs opnieuw moeten leren stappen. Dat heeft een dag of tien geduurd", zegt Van Gils bij Het Nieuwsblad.

Intussen gaat het al een stuk beter met Van Gils, sinds eind maart zit hij zelfs weer op de fiets. Maar hij heeft wel nog een grote achterstand weg te werken, doordat hij vijf weken niets kon doen moest Van Gils bijna opnieuw van nul beginnen.

Maakt Van Gils rentree in de Dauphiné?

Zelfs als hij nu nog langer dan vier uur traint, is Van Gils nog kapot. Van zijn bekken voelt hij nog weinig, vooral zijn schouder doet nog pijn. Zijn rentree hoopt Van Gils midden juni te maken in de Tour Auvergne - Rhône-Alpes (Dauphiné).

"Dat geeft me nog twee maanden om in conditie te geraken. De bedoeling is om begin mei aan te sluiten op de ploegstage in de Sierra Nevada. Maar om daar te kunnen volgen, moet ik wel nog wat stappen zetten. We zullen zien hoe het evolueert."



