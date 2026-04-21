Philippe Gilbert wikt en weegt de kansen van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Het is aftellen naar zondag. Dan staat Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Pakt Remco Evenepoel zijn derde zege in La Doyenne? Philippe Gilbert laat er zich over uit.

Gilbert heeft als ex-winnaar meer dan recht van spreken. Hij zegevierde in 2011 en won datzelfde jaar ook de Waalse Pijl. Daarnaast was hij uiteraard ook vier keer de sterkste in de Amstel Gold Race (2017, 2014, 2011 en 2010).

Het wordt moeilijk voor Evenepoel

Ook Evenepoel zette zijn naam het afgelopen weekend op de erelijst van de Nederlandse klassieker. "Deze zege is superbelangrijk voor zijn vertrouwen", vertelt Gilbert aan Sporza. Maar ze maakt Evenepoel volgens hem niet de grote favoriet voor La Doyenne.

"Ik denk dat het moeilijk wordt om Luik-Bastenaken-Luik te winnen met Pogacar erbij, maar hij moet erin geloven", aldus de oud-wereldkampioen. "Zijn vorm is top en hij heeft de ervaring, want hij heeft er al twee keer gewonnen."

Dat belooft voor zondag. Met Paul Seixas staat er ook nog een derde topfavoriet aan de start. De jonge Fransman blies iedereen weg in de Ronde van het Baskenland, won de Faun-Ardèche Classic en werd tweede in Strade Bianche, na Pogacar.

Evenepoel en Pogacar passen deze week voor de Waalse Pijl, terwijl Seixas de benen wél nog eens zal testen. Een indrukwekkende prestatie op de Muur van Hoei zou de piepjonge Fransman nog wat meer vertrouwen kunnen geven. Al hebben Evenepoel en Pogacar dat ook.