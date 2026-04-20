De laatste Amstel Gold Race van Bauke Mollema kreeg een zéér zure nasmaak

Bauke Mollema reed gisteren zijn laatste Amstel Gold Race. De ervaren Nederlander werd 58e en deelde achteraf zeer vervelend nieuws.

Mollema schoof na de wedstrijd aan in de studio van de NOS. "Goh, het was wel een zware", wordt hij geciteerd door In de Leiderstrui. "Vooral in de middenfase, toen het ging regenen. Het was daardoor ook best wel glad."

Fiets gestolen

"Ik had best wel een redelijke dag en zat mee in die groep voor plek tien, vijftien", legde hij uit. "Ik heb mijn naam ook heel erg veel gehoord onderweg, dat is altijd heel erg mooi in de Amstel Gold Race. Maar tegelijkertijd moet je met al die bochten en klimmetjes ook wel de hele tijd gefocust zijn, want het is toch constant een gevecht voor posities."

Achteraf kwam hij nog met slecht nieuws in een Instagram-story. "Helaas heeft iemand vanochtend rond 11h15 wel per ongeluk deze Trek MTB van mijn zoontje meegenomen vanaf de busparking op het Vrijthof. Hij zou hem graag terugkrijgen!"

Mollema is aan zijn laatste seizoen als profrenner bezig. Hij zit in zijn laatste contractjaar bij Lidl-Trek en houdt er na dit jaar mee op. Hij was negentien seizoenen prof en reed daarin een indrukwekkend palmares bijeen.



Zo won hij de Ronde van Lombardije (2019) en de Clásica San Sebastián (2016). Hij won ook twee ritten in de Tour en een etappe in de Vuelta. Hij heeft dus zeker en vast zijn stempel gedrukt op de wielergeschiedenis.